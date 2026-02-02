Sinner, quando può tornare numero 1: il nuovo ranking Atp

La prima vittoria in carriera agli Australian Open, ha fruttato allo spagnolo Carlos Alcaraz il titolo di più giovane ad aver completato il Career Grand Slam in singolare maschile e un vantaggio di 3.350 punti su Jannik Sinner. Il murciano è più saldo che mai in vetta al ranking ATP con 13.650 punti. Sinner, vincitore nel 2024 e 2025 ma battuto quest’anno in semifinale da Novak Djokovic, arretra a 10.300 punti. Ora inizia un periodo molto importante per la rincorsa dell’azzurro alla posizione di numero 1 del mondo, che ha occupato per 67 settimane complessive.

L’anno scorso, infatti, non ha giocato fino agli Internazionali BNL d’Italia a causa dello stop forzato. Questo significa che tutti i punti ottenuti nei tornei dei prossimi tre mesi rappresenteranno un guadagno netto per lui nel ranking. Alcaraz, invece, vedrà uscire dal suo ranking, nel corso dei prossimi tre mesi, 2.340 punti: 1.000 per la vittoria a Monte-Carlo, 500 per la vittoria a Rotterdam, 400 a Indian Wells, 330 a Barcellona, 100 a Doha, 10 a Miami. Giocando gli stessi tornei e vincendoli tutti, aggiungerebbe 2.160 punti. Se anche Sinner dovesse arrivare sempre in finale in questi stessi tornei, di punti ne guadagnerebbe 2940. Djokovic, battuto in finale a Melbourne, torna numero 3 con 5.280 punti e scavalca Alexander Zverev, finalista l’anno scorso e sconfitto in questa edizione da Alcaraz in semifinale, con 4.605 punti.

Musetti e gli altri: tutti gli Azzurri in classifica

A soli 200 punti dalla posizione numero 4, la più alta occupata da un italiano prima di Sinner nell’era Open, c’è Lorenzo Musetti che però dovrà saltare i tornei previsti in Sudamerica per l’infortunio che l’ha costretto al ritiro in vantaggio di due set contro Djokovic ai quarti all’Australian Open. L’Italia ha comunque motivi per sorridere per la presenza di tre azzurri in Top 20: Sinner, Musetti e Cobolli che risale alla posizione n. 20. Continua la crescita di Luciano Darderi, che all’Australian Open ha ottenuto il suo miglior risultato in uno Slam e sale alla posizione numero 23. Questa la top ten del ranking Atp dopo gli Australian Open: 1 (=0). Carlos Alcaraz (ESP) 13.650 punti, 2 (=0). Jannik Sinner (ITA) 10.300, 3 (+1). Novak Djokovic (SRB) 5.280, 4 (-1). Alexander Zverev (GER) 4.605, 5 (=0). Lorenzo Musetti (ITA) 4.405, 6 (=0). Alex de Minaur (AUS) 4.080, 7 (+2). Taylor Fritz (USA) 3.940, 8 (=0). Felix Auger-Aliassime (CAN) 3.725, 9 (-2). Ben Shelton (USA) 3.600, 10 (+1). Alexander Bublik.

Ranking Wta: Sabalenka in testa, Paolini ottava

Poche variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione dell’Australian Open, primo Slam dell’anno andato in scena a Melbourne. Anche Questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 29enne di Bagni di Lucca, fermata al terzo turno da ‘baby’ Jovic, è stabile sull’ottava poltrona. Alle sue spalle, guadagna cinque posizioni Elisabetta Cocciaretto, ora risalita al numero 51, mentre ne perde tre Lucia Bronzetti, uscita a fine ottobre scorso dalla top cento: la romagnola è numero 110. Al comando c’è sempre Aryna Sabalenka, per la sessantottesima settimana consecutiva (la 76esima complessiva: lo era stata già dall’11 settembre al 5 novembre 2023): la 27enne di Minsk, per il secondo anno do fila sconfitta in finale, vede comunque salire a 3.012 punti il vantaggio su Iga Swiatek: la 24enne di Varsavia, ex regina del tennis mondiale, aveva perso la leadership ad ottobre del 2024 dopo 125 settimane complessive (le ultime 50 consecutive). Sul terzo gradino del podio ritorna la regina di Melbourne, la kazaka Elena Ribakina – a soli 369 punti dalla polacca -, che guadagna due posizioni ed eguaglia il ‘best’.Questa la top ten del ranking Wta dopo gli Australian Open: 1. Sabalenka, Aryna (BLR) 10.990 (0), 2. Swiatek, Iga (POL) 7.978 punti (0), 3. Ribakina, Elena (KAZ) 7.610 (+2), 4. Anisimova, Amanda (USA) 6.680 (0), 5. Gauff, Coco (USA) 6.423 (-2), 6. Pegula, Jessica (USA) 6.103 (0), 7. Andreeva, Mirra (RUS) 4.731 (0), 8. Paolini, Jasmine (ITA) 4.267 (0), 9. Bencic, Belinda (SUI) 3.342 (+1), 10. Svitolina, Elina (UKR) 3.205 (+2).