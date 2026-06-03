Braccianti uccisi ad Amendolara, il pm D'Alessio: "Identificati quelli che riteniamo essere gli autori"

“Abbiamo identificato quelli che riteniamo essere i responsabili di questo fatto gravissimo”. Lo ha dichiarato il procuratore della Repubblica di Castrovillari Alessandro D’Alessio, a margine della conferenza stampa sulla strage dei quattro braccianti di Amendolara. Secondo il magistrato, il quadro indiziario raccolto dagli investigatori sarà ora sottoposto al giudice, che dovrà valutarne la fondatezza. D’Alessio ha sottolineato come l’identificazione dei presunti autori sia arrivata in meno di 48 ore dal delitto. Le indagini, ha aggiunto il procuratore, proseguono anche per chiarire il contesto e il movente della strage. “Ogni azione umana ha sempre un inquadramento e un contesto. Anche su questo stiamo lavorando con lo stesso impegno e la stessa determinazione”, ha spiegato.