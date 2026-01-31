Australian Open, a Rybakina il titolo femminile: Sabalenka ko in finale

Elena Rybakina è la nuova regina degli Australian Open. Nella finale femminile sulla Rod Laver arena di Melbourne, la tennista kazaka ha battuto la bielorussa Aryba Sabalenka, numero 1 e campionessa in carica, con il punteggio di 6-4. 4-6, 6-4. Per Rybvakina è il primo titolo in Australia alla seconda finale giocate, dopo quella persa nel 2023 proprio contro Sabalenka.

Capovolta la situazione di quattro anni fa

Quattro anni fa Rybakina vinse il primo set, ma perse la finale in tre set. Questa volta, dopo aver ottenuto il break nel primo game e aver vinto il primo set, si è ripresa dopo aver perso il secondo set e essersi trovata sotto per 3-0 nel terzo. La kazaka ha vinto cinque game consecutivi e poi ha chiuso con un ace al suo primo matchpoint. E’ il secondo titolo Major per la testa di serie numero cinque Rybakina, che aveva vinto Wimbledon nel 2022. Mentre Sabalenka ha vinto altri tre Major, tra cui due trionfi consecutivi in Australia e le vittorie del 2024 e del 2025 agli US Open, i risultati di Rybakina sono calati e non ha raggiunto un’altra finale Major fino a questo torneo.

La vittoria su Sabalenka alle finali WTA di fine stagione lo scorso novembre ha cambiato la traiettoria della sua carriera. Rybakina è andata all’attacco fin dall’inizio e il suo servizio è stato potente, con sei ace e – a parte i due break alla fine del secondo set e all’inizio del terzo – ha annullato sei delle occasioni di break point che le sono capitate contro. Mentre i versi e le urla di Sabalenka si intensificavano e il suo effusivo “andiamo!” si faceva sempre più frequente con il passare del match, Rybakina ha mantenuto una compostezza tranquilla, quasi serena. Alla fine, ha lasciato che il servizio e le risposte parlassero per lei.

Rybakina: “Senza parole per questo risultato”

“È difficile trovare le parole”. Lo ha detto la kazaka Elena Rybakina durante la cerimonia di premiazione dopo il suo primo trionfo in carriera all’Australian Open in singolare femminile, il secondo in uno Slam. In finale ha sconfitto la numero 1 Aryna Sabalenka che qui l’aveva battuta nella sfida per il titolo nel 2023. “Voglio fare i complimenti ad Aryna. Ha ottenuto risultati straordinari per un paio d’anni e spero che giocheremo insieme molte altre finali . ha aggiunto Rybakina – Voglio ringraziare tutti i tifosi per l’atmosfera incredibile. Il vostro sostegno ci ha aiutato ad andare avanti”, ha aggiunto la kazaka. “Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo torneo. È davvero l”Happy Slam’, mi piace sempre venire qui e giocare davanti a voi. Naturalmente grazie anche al mio team: senza di voi non sarebbe stato possibile. Abbiamo affrontato tante situazioni, sono felice che siamo riusciti a ottenere questo risultato. Speriamo di continuare su questa strada”, ha concluso.