Australian Open 2026, oggi la finale Alcaraz-Djokovic: gli aggiornamenti in diretta

Si gioca oggi la finale degli Australian Open 2026 tra Alcaraz-Djokovic, con il fuoriclasse serbo che ha eliminato in semifinale Jannik Sinner al termine di una prestazione epica. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta della partita.
Finisce il secondo set con la vittoria di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo risponde a dovere a Djokovic e chiude 6-2 il secondo set.
Carlos Alcaraz allunga le mani sul secondo set e realizza il doppio break che lo porta sul 5-2
Lo spagnolo reagisce al dominio di Djokovic nel primo set, e nel secondo set comanda 2-1 con un break al terzo game.
Con un doppio break, Djokovic si aggiudica il primo set con il punteggio di 6-2
Break per Djokovic al quarto game, ora il serbo conduce 4-1 su Alcaraz
Sia Alcaraz che Djokovic conservano il servizio nei primi tre game della partita, primo set sull’2-1 per il serbo