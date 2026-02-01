Accesso Archivi

Australian Open 2026, oggi la finale Alcaraz-Djokovic: gli aggiornamenti in diretta

Novak Djokovic vs Carlos Alcaraz (Foto LaPresse)
Si gioca oggi la finale degli Australian Open 2026 tra Alcaraz-Djokovic, con il fuoriclasse serbo che ha eliminato in semifinale Jannik Sinner al termine di una prestazione epica. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta della partita.

Alcaraz chiude il secondo set, 1-1
Alcaraz

Finisce il secondo set con la vittoria di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo risponde a dovere a Djokovic e chiude 6-2 il secondo set.

Ancora break Alcaraz: 5-2

Carlos Alcaraz allunga le mani sul secondo set e realizza il doppio break che lo porta sul 5-2

Break di Alcaraz nel secondo set
Carlos Alcaraz agli Australian Open

Lo spagnolo reagisce al dominio di Djokovic nel primo set, e nel secondo set comanda 2-1 con un break al terzo game.

Nole vince il primo set

Con un doppio break, Djokovic si aggiudica il primo set con il punteggio di 6-2

Nole allunga

Break per Djokovic al quarto game, ora il serbo conduce 4-1 su Alcaraz

Partiti! Match subito in equilibrio

Sia Alcaraz che Djokovic conservano il servizio nei primi tre game della partita, primo set sull’2-1 per il serbo

