Il tennista numero uno al mondo potrà disputare gli Internazionali di Roma

Tre mesi di squalifica per doping per Jannik Sinner. Il tennista numero uno al mondo ha stipulato un accordo con la Wada per la risoluzione del caso clostebol, accettando una sospensione di tre mesi. Il numero uno al mondo rimane così fuori dal circuito dal 9 febbraio al 4 maggio.

Sinner e la squalifica per doping, ecco quando rientra

Sinner potrà quindi tornare a giocare in tempo per gli Internazionali d’Italia, in programma dal 7 al 18 maggio a Roma e potrà quindi partecipare anche a Roland Garros e Wimbledon.

L’azzurro non salterà quindi nessun torneo dello Slam ma non potrà disputare i Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid.

Sinner salterà anche il torneo Atp 500 di Doha a cui avrebbe dovuto prendere parte la prossima settimana. Sinner potrà quindi riprendere la sua stagione con gli Internazionali d’Italia a Roma, considerata la testa di serie e avendo un bye al primo turno potrebbe giocare la sua prima partita il 10 maggio.

