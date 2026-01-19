Australian Open 2026, Sinner e Musetti debuttano il 20 gennaio: orario e dove vederli in tv

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti debuttato il 20 gennaio agli Australian Open 2026. Il numero 2 e il numero 5 del mondo affronteranno rispettivamente il francese Hugo Gaston (93) e il belga Raphaël Collignon (72). Sempre nella notte tra lunedì e martedì (ora italiana) scenderanno in campo anche altri tre italiani: Lorenzo Sonego, Luciano Darderi e Luca Nardi.
Gli azzurri in campo nella notte italiana: orario e dove vederli in tv
Ecco gli incontri dei tennisti azzurri a Melbourne:
- Darderi-Garin, 20 gennaio, ore 1.00
- Sonego-Taberner, 20 gennaio, ore 1.00
- Musetti-Collignon, 20 gennaio, ore 1.30
- Nardi-Yibing, 20 gennaio, ore 3.20
- Sinner-Gaston, 20 gennaio, ore 9.00
Le partite degli Australian Open 2026 sono trasmessi in esclusiva da Warner Bros. Gli incontri si potranno seguire su Discovery+ e HBO Max. I canali Eurosport, dove si vedono tutte le principali partite, sono disponibili su Dazn, TimVision e Prime Video Channels.
Australian Open 2026: tra le donne in campo Cocciaretto e Paolini
Nel tabellone femminile spazio a Elisabetta Cocciaretto (56) che giocherà contro l’austriaca Julia Grabher (95) nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 gennaio. Jasmine Paolini (8), invece, tornerà in campo mercoledì 21 gennaio per il secondo turno. Contro di lei la polacca Magdalena Fręch (57).
- Cocciaretto-Grabher, 20 gennaio ore 2.10
- Paolini-Fręch, 21 gennaio, orario da definire