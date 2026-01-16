Hugo Gaston: età, ranking e carriera dell’avversario di Sinner agli Australian Open 2026

Hugo Gaston è il primo avversario di Jannik Sinner agli Australian Open 2026. Il francese, n°94 Atp, e l’azzurro, n°2 del mondo, si sfideranno nella notte italiana tra il 18 e il 19 gennaio per il primo turno dello Slam di Melbourne.

Chi è Hugo Gaston

Nato il 26 settembre 2000 a Tolosa, Gaston ha iniziato a giocare all’età di due anni al Fonsorbes Tennis Club, dove suo padre Thierry era presidente. Mancino, da sempre il suo idolo è lo spagnolo Rafael Nadal e la sua superficie preferita è la terra rossa. E’ entrato nel mondo del professionismo nel 2018, all’età di 18 anni. Ha concluso la stagione come n°2 del mondo juniores dopo aver vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi giovanili nel singolo maschile e la medaglia di bronzo sia nel doppio maschile che nel doppio misto.

Al Roland Garros, nel 2020, è diventato il primo francese ad arrivare al quarto turno al suo debutto nel torneo dal 1971. Nel 2021 è entrato nella Top 100 dopo aver raggiunto i quarti di finale del Masters 1000 di Parigi e nello stesso anno ha preso parte alle Next Gen Atp Finals. Nel luglio 2022 ha conquistato il suo best ranking piazzandosi al 58° posto della classifica.

Nel corso della sua carriera non ha mai vinto un titolo Atp ma ha raggiunto due finali: nel 2021 all’Atp 250 di Gstaad, in Svizzera, e nel 2024 all’Atp 250 di Kitzbühel, in Austria. Da quando è nel circuito maggiore ha raccolto un montepremi complessivo di 3.637.886 dollari e 48 vittorie a fronte di 74 sconfitte.

Sinner contro Gaston: i precedenti

Sinner e Gaston in passato si sono affrontati due volte. L’azzurro ha avuto la meglio in entrambe le occasioni: ha vinto nel 2021 all’Atp 250 di Marsiglia (per 6-4 6-1) e, sempre nel 2021, al Masters 1000 di Miami (per 6-2 6-2).