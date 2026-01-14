Australian Open 2026, Sinner numero 2: Italia ha cinque teste di serie

Cinque azzurri, quattro nel torneo maschile e una nel femminile, saranno teste di serie all’Australian Open 2026 che sta per prendere il via Melbourne. In singolare l’elenco comprende Jannik Sinner (2), che difenderà il titolo conquistato lo scorso anno, Lorenzo Musetti (5), Flavio Cobolli (20) e Luciano Darderi (22). In singolare femminile l’unica azzurra testa di serie è Jasmine Paolini (7).

Australian Open 2026: il tabellone e le teste di serie

Nel torneo maschile, il numero 1 del mondo e del tabellone è lo spagnolo Carlos Alcaraz che potrebbe scontrarsi in finale con Jannik Sinner: sarebbe il loro quarto confronto consecutivo in una finale Slam, il primo all’Australian Open.

Alexander Zverev è la terza testa di serie mentre il 10 volte campione Novak Djokovic inizia il suo 21esimo Australian Open come numero 4 del tabellone. Alex de Minaur, numero 6 del tabellone, è l’australiano con la più alta testa di serie in singolare maschile agli Australian Open degli ultimi 20 anni.

Daniil Medvedev, campione dello US Open 2021 e tre volte finalista all’Australian Open, che ha iniziato il 2026 con il titolo vinto a Brisbane, è l’unico campione Slam non compreso tra le prime quattro teste di serie in singolare maschile.

Nel torneo femminile la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, Iga Swiatek e Coco Gauff sono le prime tre teste di serie per il secondo anno consecutivo.

Madison Keys, che l’anno scorso ha annullato un match point e sorpreso Swiatek in semifinale, per poi battere in finale la due volte campionessa in carica Sabalenka, torna come testa di serie numero 9. La detentrice del titolo, che 12 mesi fa ha conquistato qui il suo primo titolo Slam, è una delle quattro tenniste statunitensi presenti tra le prime 10 teste di serie.

Tra le prime 32 del tabellone troviamo altre sei giocatrici con almeno un major all’attivo: Elena Rybakina (5), Naomi Osaka (16), Jelena Ostapenko (24), Sofia Kenin (27), Emma Raducanu (28) e Marketa Vondrousova (32).

Singolare maschile: le prime dieci teste di serie

Carlos Alcaraz (SPA) Jannik Sinner (ITA) Alexander Zverev (GER) Novak Djokovic (SRB) Lorenzo Musetti (ITA) Alex De Minaur (AUS) Felix Auger-Aliassime (CAN) Ben Shelton (USA) Taylor Fritz (USA) Alexander Bublik (KAZ)

Singolare femminile: le prime dieci teste di serie