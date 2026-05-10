Torino, incendio in una carrozzeria: trovata morta una donna

Questa mattina intorno alle 8, a Settimo Torinese, è scoppiato un incendio in una carrozzeria. Sul posto è subito intervenuto il personale sanitario del 118 di Azienda Zero, che durante le operazioni di soccorso ha rinvenuto una donna priva di vita nella cascina vicino alla struttura andata a fuoco.

La vittima, viene spiegato, potrebbe essere morta ben prima del divampare dell’incendio. I soccorritori stanno supportando anche le operazioni di evacuazione che i vigili del fuoco stanno conducendo in una palazzina poco distante dalla carrozzeria a causa del fumo dell’incendio. Al momento nessuno ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.