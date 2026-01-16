Sinner batte Auger-Aliassime, ultimo test prima degli Australian Open 2026

Jannik Sinner supera Felix Auger-Aliassime nell’ultimo test prima del debutto agli Australian Open 2026. L’azzurro, n°2 del mondo, ha vinto contro il canadese (n°7 Atp) con il punteggio di 6-4 4-6 10-4 (al super tie-break) alla Rod Laver Arena. Il 24enne altoatesino farà il suo esordio allo Slam di Melbourne lunedì 19 gennaio contro il francese Hugo Gaston (n°94).

Di recente, Sinner ha preso parte ad altre due esibizioni. La prima contro Carlos Alcaraz a Seul, in cui lo spagnolo n°1 del mondo ha avuto la meglio per 7-5 7-6. La seconda al One Point Slam 2026, evento di lancio degli Australian Open. Durante questo evento Jannik è stato sconfitto da Jordan Smith, dilettante del New South Wales, che si è aggiudicato il titolo e con lui un milione di dollari.

Sinner: “Felice di ripartire da Melbourne, è speciale”

“Sono contento di ripartire da Melbourne, dall’Australian Open che è un torneo speciale per me”, ha detto Sinner a SuperTennis in occasione del Media Day alla vigilia del primo Slam della stagione. Due volte campione in carica, il campione di Sesto Pusteria potrebbe diventare il quarto giocatore a trionfare per tre anni di fila nella storia del torneo, in singolare maschile, dopo Jack Crawford (1931-33), Roy Emerson (1963-67) e Novak Djokovic (2011-13, 2019-21).

Ci arriva convinto e rilassato. “La cosa più bella è stata trascorrere il Natale a casa, e il Capodanno con i miei amici Antonio Giovinazzi, Giulio Ciccone e le loro famiglie. E’ stata proprio una bellissima serata”, ha detto a pochi giorni dal suo ingresso in campo per il primo turno.