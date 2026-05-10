Serie A, il Milan sfida l’Atalanta: orari, probabili formazioni e dove vedere tutte le partite di oggi

Il match clou della 36esima giornata di Serie A si giocherà stasera, domenica 10 maggio, a San Siro, dove il Milan ospiterà l’Atalanta. Gli uomini di Allegri, reduci dallo stop contro il Sassuolo, torneranno in campo per difendere il quarto posto che varrebbe la Champions, con un occhio alla Roma, che a Parma cercherà l’assalto all’Europa.

Allegri: “Abbiamo responsabilità di portare Milan in Champions”

“In questo momento abbiamo una grossa responsabilità che è portare il Milan dentro la Champions, dobbiamo fare tutto il possibile, perché il gruppo che è partito a luglio sicuramente ci sarà nella prossima annata. Tutti dobbiamo avere l’ambizione, la voglia e la responsabilità per far sì che si ottenga questo risultato”. Lo ha detto il tecnico del Milan Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l’Atalanta. “Le condizioni di Modric? Anche se viene a Milanello ad allenarsi è quasi impossibile che sia in campo all’ultima giornata”, ha detto il tecnico del Milan. “Attacco a tre? Può darsi”, ha aggiunto l’allenatore rossonero.

Milan-Atalanta, orario e probabili formazioni

La partita tra Milan e Atalanta si giocherà alle 20,45 allo stadio di San Siro.

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Fofana, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez. All. Allegri

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Raspadori; Scamacca. All. Palladino

Dove vederla in tv

Il match tra Milan e Atalanta sarà trasmesso in diretta tv e in esclusiva sui canali Dazn, disponibili tramite smart tv. Il match sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma web e sull’app di Dazn.

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