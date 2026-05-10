Internazionali Roma 2026, oggi tocca a Musetti. Orario e dove vedere gli altri italiani in campo

Agli Internazionali d’Italia ospitati a Roma oggi si giocano le prime partite dei sedicesimi di finale. Dopo il trionfo di Jannik Sinner e l’uscita a sorpresa di Jasmine Paolini, oggi torna in campo Lorenzo Musetti, che affronterà l’argentino Francisco Cerundolo. I due si sono scontrati già tre volte e per ora il bilancio è a favore dell’avversario, che si è imposto per due volte. Il loro ultimo match risale alla Coppa Davis 2024, ma l’azzurro farà di tutto per togliersi qualche soddisfazione, forte del pubblico amico di Roma.

Nella partita dei 32esimi di finale, Musetti ha battutto Giovanni Mpetshi Perricard con il punteggio di 6-4, 6-4.

Oltre al tennista toscano, spazio anche ai match del doppio maschile e femminile, mentre nel singolare femminile Elisabetta Cocciaretto tenterà l’impresa contro Iga Swiątek, numero 3 del ranking WTA.

Il programma degli italiani di oggi, gli orari e i risultati

Tabellone maschile

Lorenzo Musetti – Francisco Cerundolo: non prima delle 15

Luciano Darderi – Tommy Paul: non prima delle 17

Matteo Arnaldi – Rafael Jódar: non prima delle 20.30

Tabellone femminile

Elisabetta Cocciaretto – Iga Swiątek: non prima delle 19

Doppio maschile

Jacopo Vasamì e Gianluca Cadenasso – Horacio Zeballos e Marcel Granollers: non prima delle 11

Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego – Kevin Krawietz e Tim Pütz: non prima delle 14.30

Francesco Forti e Filippo Romano – Alexander Erler e Lucas Miedler: non prima delle 15.30

Doppio femminile

Tyra Caterina Grant e Jasmine Ruggeri – Sorana Cirstea e Jacqueline Cristian: non prima delle 13

Dove vedere le partite degli Internazionali di Roma, anche in chiaro

Le partite di oggi degli Internazionali d’Italia di tennis sono trasmesse in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su Now Tv. In chiaro su Tv8 alcune partite della giornata.