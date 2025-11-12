Sinner-Zverev oggi alle Atp Finals 2025: orario, precedenti e dove vederlo

Torna in campo oggi, 12 novembre, alle Atp Finals 2025 a Torino, Jannik Sinner. L’azzurro, attuale numero 2 del ranking alle spalle di Carlos Alcaraz, affronta il numero 3 Alexander Zverev, sconfitto recentemente nella semifinale dell’Atp Parigi 2025, torneo poi vinto dall’altoatesino. Sinner ha vinto il primo match del suo girone, contro il canadese Felix Auger Aliassime (a fare il tifo per lui sugli spalti anche la fidanzata Laila Hasanovic) e punta a battere anche Zverev per blindare la prima posizione nel gruppo Bjorn Borg.

I due tennisti si sono affrontati in nove precedenti, con l’azzurro che conduce con un parziale di 5-4.

Sinner-Zverev: orario e dove vederlo

La partita tra Jannik Sinner e Alexander Zverev è in programma alle 20.30, secondo match di giornata. La sfida sarà trasmessa in diretta su Rai2 in chiaro, e sui canali di Sky Sport. In streaming sarà trasmesso su RaiPlay, Sky Go, Now e Tennis Tv.

Atp Finals 2025: il programma di oggi 12 novembre

Singolare:

Shelton-Auger Aliassime – ore 14

Sinner-Zverev – ore 20.30

Doppio: