Sinner, la fidanzata Laila Hasanovic sugli spalti alle Atp Finals di Torino: le foto

La modella danese ha assistito al debutto del campione italiano alle Finals

C’era anche Laila Hasanovic, la fidanzata di Jannik Sinner, ad assistere al debutto del campione italiano alle Atp Finals 2025 di Torino. La modella danese era sugli spalti dell’Inalpi Arena lunedì sera, 10 novembre, durante il match tra Sinner e il canadese Felix Auger-Aliassime.

Il numero due al mondo ha esordito alle Finals con una vittoria, esaltando il pubblico di Torino e raddrizzando una giornata iniziata male per i colori azzurri a causa della sconfitta di Lorenzo Musetti in due set contro Taylor Fritz. A supportarlo la folla di casa, che lo ha sostenuto con cori, striscioni, bandiere.