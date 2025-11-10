Alcaraz di nuovo numero 1: cosa serve a Sinner per tornare in vetta

Sfida serrata tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz per concludere la stagione 2025 al primo posto della classifica Atp. Con l’inizio delle Finals l’azzurro ha perso il primato brevemente riconquistato al Masters 1000 di Parigi. Questo perché il regolamento comporta la perdita dei punti delle Finals dello scorso anno. Alcaraz, di conseguenza, è tornato n. 1 con 11.050 punti, seguito da Sinner con 10.000.

Come Sinner può tornare numero 1

Decisivo sarà l’esito delle Finals. Per tornare numero 1, Sinner dovrà vincere il titolo da imbattuto a patto che lo spagnolo non vinca più di due partite nel girone e non arrivi in finale. Potrà tornare numero 1 anche se vincesse solo due partite nel girone ma Alcaraz (in questo caso) dovrà essere eliminato dal girone con al massimo un successo nel gruppo. Alcaraz, intanto, ha debuttato alle Finals superando in due set – 7-6 (5) 6-2 – Alex De Minaur. Sinner debutta invece stasera contro Felix Auger-Aliassime. In Top 10 Zverev resta terzo, Djokovic sale al quarto posto e Shelton al quinto, mentre Fritz scende al sesto. Poi De Minaur, Auger-Aliassime, Lorenzo Musetti e Jack Draper.