Sinner-Alcaraz, l’allenamento a Torino tra selfie e risate in 10 foto

Manca sempre meno all’inizio delle Atp Finals 2025 a Torino ma l’Inalpi Arena dove, a partire da domenica, si affronteranno gli otto migliori giocatori del mondo di tennis, inizia già a scaldarsi. Venerdì sono scesi in campo per un allenamento congiunto l’azzurro Jannik Sinner (n.1 Atp e idolo di casa) e lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 Atp), i grandi favoriti per la vittoria del torneo. I due, rivali in campo ma grandi amici fuori, hanno fatto un set di allenamento sul campo centrale, non senza concedersi selfie e risate. Ecco le foto.