Sinner-Zverev oggi all’Atp Parigi 2025, la semifinale del torneo in diretta

Jannik Sinner e Alexander Zverev scendono in campo oggi, 1 novembre, per la seconda semifinale del torneo Atp Parigi 2025, ultimo Master 1000 della stagione, sui campi in cemento indoor del torneo. Per Sinner, numero 2 del mondo, è la nona semifinale quest’anno su 11 tornei disputati. Sinner è a caccia di una vittoria per raggiungere in finale il canadese numero 10 del mondo, Felix Auger Aliassime. Se lo battesse aggiudicandosi il torneo, tornerebbe in vetta al ranking Atp scalzando il rivale, lo spagnolo Carlos Alcaraz, eliminato all’inizio del torneo da Cameron Norrie. Brutte notizie intanto per Lorenzo Musetti perché Auger Aliassime, che si è si qualificato per la finale battendo Alexander Bublik, ha sorpassato proprio l’azzurro nella classifica della Race che qualifica alle Atp Finals di Torino.

Nella prima semifinale di Parigi, il canadese si è imposto sul kazako in due set con il punteggio di 7-6 (3), 6-4. In finale Aliassime affronterà il vincente dell’altra semifinale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Come detto con questo successo Aliassime da lunedì sarà il nuovo numero 8 del mondo a scapito proprio di Musetti, che avrà però la possibilità di staccare il pass per la Finals giocando il torneo 250 in programma la settimana prossima ad Atene.