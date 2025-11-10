Atp Finals 2025, Sinner vince all’esordio contro Auger-Aliassime 7-5 6-1

Jannik Sinner ha vinto al suo esordio alle Atp Finals 2025 contro il canadese Felix Auger-Aliassime (n°8). Il match, alla Inalpi Arena di Torino, è terminato dopo circa un’ora e 40 minuti con il punteggio di 7-5 6-1. Il 24enne altoatesino e il 25enne di Montreal si sono scontrati altre cinque volte in passato con il campione di Sesto Pusteria che conduce con tre vittorie e due sconfitte. L’ultimo trionfo è arrivato qualche giorno fa in finale al Masters 1000 di Parigi. Inizia con una sconfitta, invece, l’altro italiano in gioco, Lorenzo Musetti (n°9). Il 23enne carrarino è stato sconfitto 6-3 6-4 dallo statunitense Taylor Fritz (n°6).
“Sono molto contento di rigiocare qua, è un torneo e un posto speciale. E’ un anno diverso, mi sono sentito abbastanza bene, il primo set è stato molto tosto poi lui ha avuto un piccolo problema fisico però soprattutto il primo set il livello era molto alto. Sono contento di come siamo partiti in questo torneo”. Lo ha detto Jannik Sinner nell’intervista a caldo in campo dopo il successo ottenuto contro Felix Auger-Aliassime al debutto alle Atp Finals di Torino.
“E’ molto speciale, c’è tanta Italia qui in Italia – ha aggiunto in merito alla presenza al Masters di Lorenzo Musetti e della coppia di doppio Bolelli/Vavassori – Mi porto a casa sicuramente il geeling di giocare qui, ogni anno il campo è un po’ diverso, sono contento di come ci siamo adattati – ha proseguito il numero due al mondo – Ho un gruppo molto difficile e molto tosto con gente che serve molto molto forte. Devi essere concentrato per tutta la partita, appena concedi un attimino magari vai un break sotto e poi è molto difficile da recuperare. Oggi ero molto concentrato, sono molto contento adesso vediamo come va la prossimo match”.
Sinner vince il set e il match con il punteggio di 7-5 6-1. A determinare l’andamento della partita è stato anche lo stato fisico non ottimale di Auger-Aliassime che a inizio secondo set ha accusato un problema al polpaccio sinistro. L’incontro si è concluso dopo circa un’ora e 40 minuti.
Altro break di Sinner. L’azzurro conduce 5-1 e serve per il match.
Jannik avanti 4-1 nel secondo set.
Sinner tiene il servizio e conduce il secondo set 3-0. Problemi al polpaccio sinistro per il canadese che ha chiesto l’ingresso in campo del fisioterapista.
Sinner conquista subito un break all’inizio del secondo set e si porta sul 2-0.
Sinner vince il primo set contro Auger-Aliassime con il punteggio di 7-5. Decisivo il break conquistato a fine parziale.
Set equilibrato. Sia Sinner che Auger-Aliassime hanno tenuto il servizio. Dunque non ci sono stati break.
Il 24enne altoatesino e il 25enne di Montreal si sono scontrati cinque volte in passato con il campione di Sesto Pusteria che conduce con tre vittorie e due sconfitte. L’ultimo trionfo è arrivato in finale, qualche giorno fa, al Masters 1000 di Parigi.