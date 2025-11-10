Atp Finals 2025, Sinner vince all’esordio contro Auger-Aliassime 7-5 6-1

L’azzurro ha chiuso il match in un’ora e 40 minuti. Il canadese è stato condizionato da un problema al polpaccio sinistro

Jannik Sinner ha vinto al suo esordio alle Atp Finals 2025 contro il canadese Felix Auger-Aliassime (n°8). Il match, alla Inalpi Arena di Torino, è terminato dopo circa un’ora e 40 minuti con il punteggio di 7-5 6-1. Il 24enne altoatesino e il 25enne di Montreal si sono scontrati altre cinque volte in passato con il campione di Sesto Pusteria che conduce con tre vittorie e due sconfitte. L’ultimo trionfo è arrivato qualche giorno fa in finale al Masters 1000 di Parigi. Inizia con una sconfitta, invece, l’altro italiano in gioco, Lorenzo Musetti (n°9). Il 23enne carrarino è stato sconfitto 6-3 6-4 dallo statunitense Taylor Fritz (n°6).