Us Open 2025, Alcaraz-Djokovic 5 settembre: orario, precedenti e dove vederla

Domani la semifinale del major statunitense. Tra lo spagnolo e il serbo è il nono scontro in carriera, Nole alla 53esima finale slam

Lo Us Open 2025 entra nella fase più calda, Alcaraz-Djokovic di venerdì 5 settembre 2025 sarà la prima semifinale che infiammerà l’Arthur Ashe Stadium di New York. Una rivalità giovane ma già accesa, quella tra il campione spagnolo numero 2 al mondo e il campionissimo serbo, al settimo posto della classifica Atp. In palio la finale di domenica 7 settembre 2025, con uno tra Jannik Sinner, vittorioso nel derby ai quarti contro Musetti, e Felix Auger-Aliassime.

Alcaraz-Djokovic: a che ora giocano

La partita tra lo spagnolo e il serbo è in programma alle ore 21 di venerdì 5 settembre 2025 sul cemento dell’Arthur Ashe Stadium di New York, primo incontro di giornata che precede la seconda semifinale tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime (qui tutte le news sull’incontro).

Alcaraz-Djokovic: dove vederla in tv e streaming

Il match Alcaraz-Djokovic agli US Open 2025 sarà trasmesso in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre su SuperTennis, canale 64. La partita sarà disponibile anche per gli abbonati Sky. Per chi preferisce lo streaming, la sfida potrà essere seguita sulla piattaforma OTT SuperTennix e su NowTV, con accesso riservato agli abbonati.

I precedenti tra Alcaraz e Djokovic

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si sono incontrati appena 8 volte in carriera, incroci che però hanno sempre generato scintille. Indimenticabile la vittoria di Nole su Carlos nella finale Olimpica di Parigi 2024, mentre è stato lo spagnolo a esultare a Wimbledon nel 2024. L’ultimo scontro risale al 21 gennaio scorso, quando a Melbourne è stato Djokovic ad avere la meglio nella sfida che valeva l’accesso alla semifinale. Complessivamente, il bilancio vede 5 successi di Djokovic contro i 3 di Alcaraz.

Il percorso di Carlos Alcaraz agli Us Open 2025

Carlos Alcaraz è stato il primo a qualificarsi alle semifinali degli Us Open 2025, grazie alla vittoria nei quarti sul ceco Jiri Lehecka, numero 21 Atp, con il punteggio di 6-4 6-2 6-4 in un’ora e 58 minuti. Nei turni precedenti, Alcaraz aveva battuto l’olandese Rinderknech per 7-6 6-3 6-4, l’italiano Luciano Darderi 6-2 6-4 6-0, l’altro italiano Bellucci 6-1 6-0 6-3, e al primo turno lo statunitense Opelka 6-4 7-5 6-4.

Il percorso di Novak Djokovic agli Us Open 2025

Ai quarti di finale degli Us Open 2025 Djokovic ha battuto Taylor Fritz, con una vittoria per 6-3, 7-5, 3-6, 6-4, l’undicesimo match della carriera contro lo statunitense che l’anno scorso arrivò in finale sul cemento di New York. Il serbo ha così raggiunto la sua 53esima semifinale del Grande Slam. In precedenza aveva battuto il tedesco Struff per 6-3 6-3 6-2, il britannico Norrie con il punteggio di 6-4 6-7 6-2 6-3, lo statunitense Svajda per 6-7 6-3 6-3 6-1 e al primo turno l’altro nordamericano Tien per 6-1 7-6 6-2.

Pronostico e quote

Carlos Alcaraz parte favorito su Novak Djokovic, i bookmakers lo danno a 1,24, rispetto al serbo, fissato a 3,75. Per quanto riguarda la vittoria del titolo, cala leggermente la quota del bis di Sinner, che passa da 1,75 a 1,70, mentre il trionfo di Alcaraz – che significherebbe sorpasso in classifica – vale 2,30. Più staccato Novak Djokovic, a 11, e soprattutto Felix Auger-Aliassime, in lavagna a 51.