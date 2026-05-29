Basket, la star Nba Doncic riporta Roma in serie A

Novità per il basket a Roma: la pallacanestro torna nella Capitale grazie all’interessamento della star Nba Luka Doncic. “Il basket sta tornando a Roma”. Con queste parole e un video sui suoi profili social la star dei Los Angeles Lakers Luka Doncic annuncia il ritorno della Serie A di basket a Roma. Il campione sloveno fa parte di una cordata che insieme allo storico dirigente Nba Donnie Nelson e dell’ex ct azzurro Valerio Bianchini ha acquisito il titolo della Vanoli Cremona per creare una squadra della massima serie nella Capitale.

Intanto il presidente Aldo Vanoli annuncia di aver completato in data odierna la cessione della società Guerino Vanoli Basket a una nuova proprietà. “Con grande orgoglio ho affidato la società che porta il nome di mio padre Guerino Vanoli a un gruppo di investitori internazionali di comprovata serietà. Più volte negli ultimi tempi avevo ricevuto proposte da parte di potenziali acquirenti italiani e stranieri, ma le avevo sempre respinte al mittente per mancanza di adeguate garanzie. Stavolta fin da primo momento ho apprezzato il rigore dei miei interlocutori e la fiducia maturata, unita al crescente peso dei costi di gestione del club e alla mancanza di reali alternative in ambito locale, mi ha portato a ritenere il cambio di proprietà la scelta più responsabile per assicurare continuità alla società che mi onoro di aver guidato come presidente per oltre quindici anni. La sede e l’attività del club si trasferiscono a Roma, città che offre un bacino d’utenza molto più ampio e infrastrutture maggiormente adeguate alle esigenze del basket di alto livello”, ha detto.

Gualtieri replica al post social di Doncic: “Roma vi aspetta”

Tante le reazioni sotto il post di Doncic, tra le quali spicca quella del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: “Grande Luka Doncic

Roma vi aspetta per questa nuova avventura, che rafforza la vocazione internazionale della nostra città e ne arricchisce l’offerta sportiva.

La Capitale continua ad attrarre investimenti e opportunità, confermandosi sempre più protagonista sulla scena internazionale. A presto a Roma!”.