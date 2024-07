6-2, 6-2, 7-6 (4) il punteggio finale

Carlos Alcaraz si conferma campione di Wimbledon. Nella finale giocata sul campo Centrale dell’All England Club di Londra, il tennista spagnolo numero 3 del mondo, ha battuto in tre set il serbo Novak Djokovic, numero 2, con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 (4) al quarto match point in 2 ore e 30 minuti di gioco. Lo spagnolo ha fallito 3 match point consecutivi sul 5-4 e servizio nel terzo set. Per Alcaraz è il secondo successo in carriera a Wimbledon, il quarto in una prova del Grande Slam a soli 21 anni su altrettante finali giocate. Djokovic fallisce invece l’assalto al suo ottavo successo a Wimbledon, il serbo non riesce così ad eguagliare il primato di Roger Federer sull’erba londinese.

