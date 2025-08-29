Us Open 2025, Alcaraz agli ottavi: battuto Darderi

Carlos Alcaraz approda agli ottavi di finale degli Us Open 2025, eliminando l’azzurro Luciano Darderi con il punteggio di 6-2, 6-4, 6-0 in un’ora e 43 minuti di gioco. Una prestazione con poche sbavature per il numero due al mondo, con l ‘italoargentino che è riuscito a tenere il ritmo del fuoriclasse di Murcia solo nel secondo set, in cui ha recuperato un break di svantaggio, ma comunque conquistato da Alcaraz, che ha conseguito la vittoria numero 80 in carriera in uno Slam.