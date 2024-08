Il serbo trionfa anche alle Olimpiadi

Novak Djokovic ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel torneo maschile di tennis. In finale, disputata sul campo Philippe-Chatrier del Roland Garros, il campione serbo ha battuto in due set lo spagnolo Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6 (3), 7-6 (2) in due ore e 52′ di gioco. Per Djokovic si tratta del primo oro olimpico in carriera, unico successo che mancava nel suo palmares.

Djokovic in lacrime dopo la vittoria

Subito dopo il trionfo il campione serbo si è inginocchiato, in lacrime, e ha ringraziato il pubblico per il sostegno sugli spalti. Successivamente ha festeggiato al centro del campo con una bandiera della Serbia, prima di spostarsi verso il suo box e lasciarsi andare a un abbraccio con la moglie Jelena e con i figli Stefan e Tara.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata