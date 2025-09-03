Us Open 2025, è Alcaraz-Djokovic la prima semifinale

La notte di Flushing Meadows ha definito la prima semifinale degli Us Open 2025: sarà lo scontro stellare tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.

Alcaraz supera Lehecka in tre set

Il numero 2 del ranking mondiale e del tabellone, Carlos Alcaraz, ha conquistato il pass per la semifinale battendo il ceco Jiri Lehecka, numero 21 Atp. Lo spagnolo si è imposto con il punteggio di 6-4, 6-2, 6-4 in un’ora e 58 minuti.

Con questa vittoria, Alcaraz ha confermato ancora una volta il suo dominio sul cemento di New York, guadagnandosi la possibilità di sfidare il vincente del match tra Djokovic e Fritz.

Djokovic elimina Fritz e raggiunge la 53ª semifinale Slam

A completare il quadro ci ha pensato Novak Djokovic, che ha superato lo statunitense Taylor Fritz nei quarti di finale. Il serbo si è imposto con il punteggio di 6-3, 7-5, 3-6, 6-4, centrando così la sua 53ª semifinale di un torneo del Grande Slam in carriera.

Djokovic ha conquistato l’undicesima vittoria su Fritz, che l’anno scorso era arrivato fino alla finale dello US Open. Ora lo attende la super sfida contro Alcaraz, in programma venerdì all’Arthur Ashe Stadium.

Djokovic festeggia con un balletto per la figlia

Dopo la vittoria, Djokovic ha regalato un momento di leggerezza al pubblico dell’Arthur Ashe Stadium. Il 24 volte campione Slam ha festeggiato il successo con alcuni passi di danza ispirati al film “KPop Demon Hunters”, una coreografia imparata grazie alla figlia Tara, che ieri ha compiuto otto anni.

“Questa vittoria è un grande regalo per lei”, ha dichiarato Djokovic, aggiungendo: “A casa facciamo diverse coreografie, e questa è una di quelle. Spero di farla sorridere quando si sveglierà domani mattina”.