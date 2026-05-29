Giro d'Italia, Kuss vince per distacco la 19/a tappa ad Alleghe

Lo statunitense Sepp Kuss ha vinto per distacco la 19/a tappa del Giro d’Italia, da Feltre a Alleghe per 151 km, con 5 mila metri di dislivello. Con una rimonta incredibile sull’ultima salita, il portacolori della Visma Lease a Bike ha ripreso e staccato un eroico Giulio Ciccone. L’americano ha tagliato il traguardo da vincitore con 14 secondi sul canadese Derek Gee del team Lidl-Trek. Ciccone ha chiuso al terzo posto. La maglia rosa resta ancora una volta a Jonas Vingegaard: nella classifica generale, il danese ha ora un vantaggio di 4’03” sull’austriaco Felix Gall e di 5’04” sull’australiano Jai Hindley. Sul fronte giovani, il portoghese Afonso Eulalio resta il migliore e si tiene stretta la maglia bianca Conad, precedendo in classifica l’italiano Davide Piganzoli e il francese Mathys Rondel.