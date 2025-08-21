Us Open 2025: tabellone, con chi gioca Sinner e dove vederlo

Il primo turno e i possibili accoppiamenti di Sinner, Paolini e gli altri italiani

Sta per prendere il via l’ultimo Slam della stagione, lo Us Open 2025, in programma a New York dal 24 agosto fino al prossimo 8 settembre. Oggi si è svolto il sorteggio del tabellone principale, dopo che le qualificazioni hanno preso il via già nei giorni scorsi. Decretati gli accoppiamenti del primo turno. Jannik Sinner, sempre numero uno del mondo, guida il seeding maschile, seguito da Carlos Alcaraz, testa di serie numero due e che spera di detronizzare il rivale azzurro proprio a Flushing Meadows. Un eventuale incontro tra i due potrà esserci solo in finale.

Con chi gioca Sinner al primo turno

Jannik Sinner esordirà agli Us Open contro il numero 87 del mondo, il ceco Vít Kopriva. Nessun precedente tra i due giocatori a livello Atp. Quest’anno Kopriva ha battuto Darderi nella finale del Challenger di Napoli. Intanto Sinner si è mostrato al pubblico oggi in maglia rossa e pantaloncini bianchi all’Arthur Ashe Stadium, nel primo allenamento agli Us Open contro Comesana, dopo che la prima sessione delle 17 era stata annullata per maltempo al court 1. Per l’italiano si tratta del ritorno in campo dopo il ritiro dalla finale del master 1000 di Cincinnati contro Alcaraz a seguito di un malore dovuto a un virus.

Sinner difende il titolo conquistato lo scorso anno e il numero 1 del ranking

A New York Sinner arriva da campione in carica, avendo vinto l’edizione dello scorso anno. Una posizione di prestigio ma anche rischiosa, visto che se non si confermerà, e se al contempo Alcaraz farà meglio di lui, verrà spodestato dallo spagnolo dalla vetta della classifica mondiale, dove siede da oltre un anno ininterrottamente. Intanto, prima ancora dell’inizio del torneo singolare, una vittoria azzurra è certamente di buon auspicio per Sinner: la coppia Errani-Vavassori ha infatti conquistato il trofeo del doppio misto.

Us Open 2025: il montepremi da record

L’ultimo Slam della stagione porta con sé anche la possibilità di un’eccezionale vincita per chi dovesse imporsi in finale. Il montepremi di quest’anno batte infatti tutti i record dei precedenti tornei. Al vincitore del singolare andranno ben 5 milioni di dollari, la metà a chi verrà battuto in finale. Ma in generale tutti i premi sono aumentati rispetto alle scorse edizioni e sono superiori a qualsiasi altro torneo precedente.

Us Open 2025, il primo turno degli italiani

Di seguito tutti gli accoppiamenti degli italiani agli Us Open 2025:

Jannik Sinner – Vit Kopriva (Cze)

– Vit Kopriva (Cze) Lorenzo Sonego – Tristan Schoolkate (Aus)

– Tristan Schoolkate (Aus) Lorenzo Musetti – Giovanni Mpetshi Perricard (Fra)

– Giovanni Mpetshi Perricard (Fra) Flavio Cobolli – Qualificato/lucky loser

– Qualificato/lucky loser Matteo Arnaldi – Francisco Cerundolo (Arg)

– Francisco Cerundolo (Arg) Luca Nardi – Tomas Machac (Cze)

– Tomas Machac (Cze) Luciano Darderi – Rinky Hijikata (Aus)

– Rinky Hijikata (Aus) Mattia Bellucci – Juncheng Shang (Chn)

Us Open 2025, dove vederlo in tv e streaming

Le partite dello Us Open 2025 si potranno seguire su SuperTennis, SkySport Uno e SkySport Tennis e in streaming su SuperTenniX, Sky Go e Now.