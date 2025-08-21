Us Open 2025, Errani-Vavassori vincono il doppio misto

Sara Errani e Andrea Vavassori hanno difeso il titolo di doppio misto degli US Open, mantenendo una squadra composta da tradizionali doppisti al vertice di un evento che è stato rinnovato ed è ricco di stelle del singolare.

Errani-Vavassori sconfiggono la coppia formata da Swiatek e Ruud

Gli italiani hanno battuto i numeri 3 del seeding Iga Swiatek e Casper Ruud per 6-3, 5-7 (10-6), vincendo quattro partite in due giorni e aggiudicandosi un milione di dollari, un montepremi aumentato in maniera enorme rispetto ai guadagni ottenuti a New York lo scorso anno.



Errani-Vavassori, dallo scetticismo alla gioia



Errani e Vavassori erano tra i numerosi critici delle modifiche apportate all’evento, che avevano escluso tutte le altre coppie tradizionali di doppio. Tuttavia, dopo aver conquistato un rapido vantaggio nel tie-break e aver resistito davanti al pubblico gremito dell’Arthur Ashe Stadium, non hanno potuto che festeggiare il titolo con entusiasmo. “È stato fantastico giocare su questo campo, con così tanta gente. Devo dire grazie dal profondo del cuore per l’atmosfera”, ha dichiarato Vavassori prima di ricevere il trofeo.



Us Open, il cambio di formato

È stata un’occasione rara per i giocatori di doppio, esattamente ciò che gli organizzatori degli US Open speravano di ottenere rinnovando il torneo: anticiparlo alla domenica, prima dell’inizio del singolare, per attirare i grandi nomi del tennis. E in molti hanno risposto all’appello. Tuttavia, a dominare l’evento sono stati proprio gli specialisti del doppio. Errani e Vavassori, che non erano nemmeno certi di poter difendere il titolo, hanno partecipato grazie a una wild card. Otto delle sedici coppie in gara si erano qualificate in base alla classifica combinata dei singolaristi, mentre le altre, come gli italiani, avevano ricevuto un invito. Entrambi hanno ribadito più volte di sentirsi rappresentanti dei tanti colleghi del doppio esclusi quest’anno dalla competizione. “Penso che questo sia anche per loro”, ha detto Errani.