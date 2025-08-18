Atp Cincinnati, Sinner si ritira dalla finale per un problema fisico. Alcaraz: “Sorry, Jannik”

Carlos Alcaraz si è aggiudicato il torneo Masters 1000 di Cincinnati. Lo spagnolo, numero due del mondo, ha approfittato del ritiro di Jannik Sinner dopo 23 minuti di gioco. Al momento in cui il tennista italiano, numero uno del mondo, ha alzato bandiera bianca Alcaraz era in vantaggio per 5-0.

Sinner al pubblico: “Mi dispiace, non mi sentivo bene”

“Mi dispiace di avervi deluso ma non mi sentivo bene. Speravo di migliorare nella notte ma sono peggiorato. Ci ho provato, mi dispiace molto ma a volte capita e bisogna accettarlo”. Lo ha affermato Jannik Sinner dopo essersi ritirato nel corso della finale del torneo Atp Masters 1000 di Cincinnati contro Carlos Alcaraz.

Alcaraz: “Non volevo vincere così”

“Non è così che avrei voluto vincere, mi dispiace“. Lo ha affermato Carlos Alcaraz dopo aver vinto il torneo Atp Masters 1000 di Cincinnati a causa del ritiro di Jannik Sinner. “Sei un grande campione – ha aggiunto lo spagnolo rivolgendosi direttamente al collega italiano – sei un grande campione e tornerai ancora più forte come hai sempre fatto”.