Us Open 2025, montepremi record: 5 milioni di dollari ai vincitori del singolare

Lo Us Open 2025, in programma dal 24 agosto al 7 settembre (qualificazioni e doppio misto in campo la settimana precedente) a Flushing Meadows, stabilisce il record per il più alto montepremi nella storia del tennis. L’evento newyorkese di questa estate, che vede l’azzurro Jannik Sinner presentarsi come testa di serie numero 1, sarà il primo torneo a raggiungere i 90 milioni di dollari in totale (compresi anche hotel, diaria e montepremi dell’Us Open Wheelchair Championships), con la USTA che ancora una volta offre il prize-money più alto nella storia del tennis. Questo importo supera i 75 milioni di dollari del 2024, il precedente montepremi più alto nella storia del tennis, con un aumento del 20%. I campioni del singolare maschile e femminile porteranno a casa 5 milioni di dollari ciascuno, con un aumento del 39% rispetto ai 3,6 milioni di dollari assegnati nel 2024, rendendolo il montepremi più alto in questo sport.

Tutti i premi aumentano: ecco quanto

Oltre all’aumento per i campioni del tabellone principale di singolare, per i finalisti (2,5 milioni di dollari, con un aumento del 39%), i semifinalisti (1,26 milioni di dollari, con un aumento del 26%), per chi perde nei quarti (660.000 dollari, con un aumento del 25%) o negli ottavi (400.000 dollari, con un aumento del 23%) vedranno tutti una crescita sostanziale.

Questo fa seguito ad anni di attenzione strategica alla ridistribuzione ai turni iniziali e al torneo di qualificazione per fornire compensi significativi a tutti i giocatori. Anche i montepremi dei tornei di doppio maschile e femminile sono stati notevolmente incrementati, con l’obiettivo di sostenere i giocatori che partecipano a questi campionati, passando da 3,89 milioni di dollari nel 2024 a 4,78 milioni di dollari, con un aumento del 23%. Per la prima volta in assoluto, i team vincitori dei tornei di doppio maschile, doppio femminile e doppio misto guadagneranno 1 milione di dollari in premi.

Il montepremi dei tornei di qualificazione maschili e femminili aumenterà fino a raggiungere la cifra record di 8 milioni di dollari, con un aumento del 10%. Oltre al montepremi, come già avvenuto negli ultimi anni, gli Us Open si sono impegnati a ridurre le spese vive per tutti i concorrenti in tutti i tornei principali e di qualificazione professionistici. Tutti i giocatori riceveranno un rimborso spese di viaggio di 1.000 dollari, oltre a due camere nell’hotel ufficiale dei giocatori (o 600 dollari al giorno se il giocatore sceglie di alloggiare in un’altra struttura), per un totale di 5 milioni di dollari di sostegno complessivo. Inoltre, i giocatori riceveranno gratuitamente l’incordatura di un massimo di cinque racchette per ogni turno.

Us Open 2025: i premi turno per turno nel singolare

Vincitore 5 milioni di dollari

Semifinalista 1,26 milioni di dollari

Quarti di finale 660mila dollari

Ottavi di finale 400mila dollari