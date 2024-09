La sfida sul cemento di Flushing Meadows a New York

L’attesa è finita. Jannik Sinner e Taylor Fritz sono in campo per la finale maschile degli Us Open di tennis. Sul cemento dell’Arthur Ashe Stadium a Flushing Meadows, New York, l’azzurro numero uno del mondo affronta il padrone di casa e numero 12 del ranking. “Domenica sarà un giorno speciale“, aveva detto Sinner alla vigilia. È il primo italiano nella storia ad arrivare in finale allo Us Open. Seguite questa pagina per tutti gli aggiornamenti in diretta.

