Sinner numero 1 fino a quando? Cosa deve fare per restarci dopo l’Us Open 2025

La sconfitta per ritiro all’Atp Cincinnati 2025, dove difendeva il titolo conquistato nel 2024, mette a rischio il numero 1 del ranking Atp per Jannik Sinner. Ora infatti allo Us Open, ultimo Slam stagionale, andrà in scena una sfida a distanza con il rivale spagnolo Carlos Alcaraz, attualmente numero 2 e vincitore a Cincinnati, per la vetta della classifica mondiale del tennis. A New York infatti per la prima volta il tennista azzurro potrà perdere lo scettro di numero 1 che è suo ininterrottamente dal 10 giugno 2024, quando l’altoatesino ha raggiunto la vetta per la prima volta in carriera riuscendo poi a mantenerla nonostante i tre mesi di stop forzato dovuti al caso Clostebol.

Sinner numero 1 dopo gli Us Open: ecco cosa deve fare per restare in vetta

Sono diversi gli scenari che possono permettere però a Sinner di restare ancora davanti allo spagnolo dopo gli Us Open, dove difende il titolo conquistato lo scorso anno. Sinner ha ora 11.480 punti contro i 9.580 di Alcaraz. Ma, tolti dal conteggio i punti vinti allo Us Open 2024, virtualmente prima dell’edizione 2025 Alcaraz partirà con un vantaggio di 50 punti, 9530 contro 9480.

Sinner resterebbe numero 1 dopo lo Us Open 2025 se: