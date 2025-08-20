Us Open 2025, giovedì 21 agosto il sorteggio dei tabelloni: teste di serie e dove vederlo

Manca sempre meno all’inizio dello Us Open 2025, Slam che si tiene a New York, Stati Uniti dal 24 agosto al 7 settembre. Tra quattro giorni avrà inizio il tabellone principale maschile e femminile, mentre si stanno già giocando le qualificazioni e il doppio misto. A guidare il seeding c’è Jannik Sinner, n°1 del mondo, detentore del titolo americano e recente finalista al Masters 1000 di Cincinnati. Oltre all’altoatesino, come azzurri tra le teste di serie ci sono anche Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Il sorteggio del main draw verrà fatto giovedì 21 agosto.

Us Open 2025, le teste di serie del tabellone maschile singolare

A dare spettacolo ci saranno i tennisti più forti del mondo, partendo da Sinner e passando per Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Novak Djokovic.

Sinner Alcaraz Zverev Fritz Draper Shelton Djokovic De Minaur Khachanov Musetti Rune Ruud Medvedev Paul Rublev Mensik Tiafoe Fokina Cerundolo Lehecka Machac Humbert Bublik Cobolli Auger-Aliassime Tsitsipas Shapovalov Michelsen Griekspoor Nakashima Diallo Darderi

Su campeón del 2022 está aquí 🤩 pic.twitter.com/ulF41ODfpT — US Open Tennis (@usopen) August 19, 2025

Us Open 2025, le teste di serie del tabellone femminile singolare

Anche nel tabellone femminile troviamo le più grandi tenniste in circolazione come Aryna Sabalenka, Iga Swiatek e Coco Gauff, principali candidate alla vittoria dello Slam statunitense. La polacca, n°2 Wta, in particolare, ha ritrovato una splendida forma e lo ha confermato vincendo prima Wimbledon e poi il Masters 1000 di Cincinnati – in finale contro l’azzurra Jasmine Paolini. La 29enne toscana, invece, arriva a questo grande appuntamento piena di fiducia proprio grazie al secondo posto raggiunto in Ohio.

1. Sabalenka

2. Swiatek

3. Gauff

4. Pegula

5. Mirra Andreeva

6. Keys

7. Paolini

8. Anisimova

9. Rybakina

10. Navarro

11. Muchova

12. Svitolina

13. Alexandrova

14. Tauson

15. Kasatkina

16. Bencic

17. Samsonova

18. Haddad Maia

19. Mertens

20. Shnaider

21. Noskova

22. Mboko

23. Osaka

24. Kudermetova

25. Ostapenko

26. Kenin

27. Kostyuk

28. Frech

29. Kalinskaya

30. Yastremska

31. Fernandez

32. Kessler

Dove vedere il sorteggio e le partite dello Us Open 2025

Giovedì 21 agosto, alle 18, ora italiana, si terrà il sorteggio dei tabelloni principali dello Slam di New York. Sarà possibile vederlo in diretta streaming sul canale YouTube dello Us Open. Sinner, essendo il n°1 del seeding, non incontrerà teste di serie nei primi due turni. A partire dai sedicesimi potrebbe affrontare uno dei tennisti tra il n°25 e il n°32 del draw. In caso di passaggio agli ottavi di finale potrebbe sfidare una delle teste di serie dalla 13 alla 16 e quindi atleti come Daniil Medvedev, Tommy Paul, Andrey Rublev e Jakub Mensik.

Le partite dello Us Open 2025 si potranno seguire su SuperTennis, SkySport Uno e SkySport Tennis e in streaming su SuperTenniX, Sky Go e Now.