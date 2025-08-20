Us Open 2025, giovedì 21 agosto il sorteggio dei tabelloni: teste di serie e dove vederlo

Manca sempre meno all’inizio dello Us Open 2025, Slam che si tiene a New York, Stati Uniti dal 24 agosto al 7 settembre. Tra quattro giorni avrà inizio il tabellone principale maschile e femminile, mentre si stanno già giocando le qualificazioni e il doppio misto. A guidare il seeding c’è Jannik Sinner, n°1 del mondo, detentore del titolo americano e recente finalista al Masters 1000 di Cincinnati. Oltre all’altoatesino, come azzurri tra le teste di serie ci sono anche Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Il sorteggio del main draw verrà fatto giovedì 21 agosto.
Us Open 2025, le teste di serie del tabellone maschile singolare
A dare spettacolo ci saranno i tennisti più forti del mondo, partendo da Sinner e passando per Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Novak Djokovic.
- Sinner
- Alcaraz
- Zverev
- Fritz
- Draper
- Shelton
- Djokovic
- De Minaur
- Khachanov
- Musetti
- Rune
- Ruud
- Medvedev
- Paul
- Rublev
- Mensik
- Tiafoe
- Fokina
- Cerundolo
- Lehecka
- Machac
- Humbert
- Bublik
- Cobolli
- Auger-Aliassime
- Tsitsipas
- Shapovalov
- Michelsen
- Griekspoor
- Nakashima
- Diallo
- Darderi
Us Open 2025, le teste di serie del tabellone femminile singolare
Anche nel tabellone femminile troviamo le più grandi tenniste in circolazione come Aryna Sabalenka, Iga Swiatek e Coco Gauff, principali candidate alla vittoria dello Slam statunitense. La polacca, n°2 Wta, in particolare, ha ritrovato una splendida forma e lo ha confermato vincendo prima Wimbledon e poi il Masters 1000 di Cincinnati – in finale contro l’azzurra Jasmine Paolini. La 29enne toscana, invece, arriva a questo grande appuntamento piena di fiducia proprio grazie al secondo posto raggiunto in Ohio.
1. Sabalenka
2. Swiatek
3. Gauff
4. Pegula
5. Mirra Andreeva
6. Keys
7. Paolini
8. Anisimova
9. Rybakina
10. Navarro
11. Muchova
12. Svitolina
13. Alexandrova
14. Tauson
15. Kasatkina
16. Bencic
17. Samsonova
18. Haddad Maia
19. Mertens
20. Shnaider
21. Noskova
22. Mboko
23. Osaka
24. Kudermetova
25. Ostapenko
26. Kenin
27. Kostyuk
28. Frech
29. Kalinskaya
30. Yastremska
31. Fernandez
32. Kessler
Dove vedere il sorteggio e le partite dello Us Open 2025
Giovedì 21 agosto, alle 18, ora italiana, si terrà il sorteggio dei tabelloni principali dello Slam di New York. Sarà possibile vederlo in diretta streaming sul canale YouTube dello Us Open. Sinner, essendo il n°1 del seeding, non incontrerà teste di serie nei primi due turni. A partire dai sedicesimi potrebbe affrontare uno dei tennisti tra il n°25 e il n°32 del draw. In caso di passaggio agli ottavi di finale potrebbe sfidare una delle teste di serie dalla 13 alla 16 e quindi atleti come Daniil Medvedev, Tommy Paul, Andrey Rublev e Jakub Mensik.
Le partite dello Us Open 2025 si potranno seguire su SuperTennis, SkySport Uno e SkySport Tennis e in streaming su SuperTenniX, Sky Go e Now.