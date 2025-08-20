Us Open 2025, gli azzurri in campo oggi 20 agosto

Cinque azzurri oggi scenderanno in campo per le qualificazioni allo Us Open 2025: Federico Cinà, Matteo Gigante, Giulio Zeppieri, Francesco Passaro e Lucrezia Stefanini. Nella notte, ore 2.10 in Italia, giocheranno anche Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia sarà impegnata nella semifinale del doppio misto contro gli americani Danielle Collins e Chris Harrison. Chi vince andrà in finale, prevista non prima delle 3.20.

Federico Cinà (n°216 Atp) sfida l’argentino Federico Agustin Gomez, 28enne n°206 del mondo. A seguire Matteo Gigante, testa di serie n°16 del tabellone e n°131 del ranking gioca contro il 21enne Coleman Wong, di Hong Kong (n°174). Giulio Zeppieri (n°260) scende in campo contro il portoghese Jaime Faria (n°118) e Francesco Passaro (testa di serie n°10 e n°121 Atp) contro il messicano Rodrigo Pacheco Mendez (n°226). Infine Lucrezia Stefanini (n°149 Wta), unica azzurra rimasta nel draw delle qualificazioni, affronta la canadese Carol Zhao (n°230).

Gli azzurri nel doppio misto

Sara Errani e Andrea Vavassori arrivano in semifinale con grande consapevolezza. La coppia azzurra è a caccia del secondo Us Open di fila dopo quello vinto lo scorso anno sui campi di Flushing Meadows, a New York. La 38enne di Bologna e il 30enne di Torino hanno sconfitto agli ottavi il duo composto da Taylor Fritz e Elena Rybakina (4-2 4-2) e ai quarti la coppia formata da Andrey Rublev e Karolina Muchova (4-1 5-4). Niente da fare, invece, per Lorenzo Musetti sconfitto, assieme a Caty McNally ai quarti di finale, da Casper Ruud e Iga Swiatek (4-1 4-2).

Down to 4 and ready for primetime! pic.twitter.com/dp4HvVqxIw — US Open Tennis (@usopen) August 20, 2025

Dove vedere le partite dello Us Open 2025

Le partite dello Us Open 2025 si potranno seguire su SuperTennis, SkySport Uno e SkySport Tennis e in streaming su SuperTenniX, Sky Go e Now.