Laver Cup, ufficializzate le squadre: c’è anche Cobolli

Svelate le squadre della prossima Laver Cup, il torneo esibizione che vede i migliori tennisti del mondo schierati in due team: Europe e World. Flavio Cobolli (n°26 Atp) è l’unico italiano ad essere stato convocato dal capitano Yannick Noah, ex n°3 del mondo negli anni ’80. L’ex campione francese è subentrato a Bjorn Borg per guidare il gruppo e sarà coadiuvato da Tim Henman.

L’evento è in programma al Chase Center di San Francisco dal 19 al 21 settembre e il team Europe è chiamato a difendere il titolo vinto lo scorso anno a Berlino.

Team Europe

Carlos Alcaraz (n°2)

Alexander Zverev (n°3)

Holger Rune (n°11)

Casper Ruud (n°12)

Jakub Mensik (n°16)

Team World

Il team World, invece, è capitanato da Andre Agassi (con Pat Rafter come vice) che ha ereditato il timone da John McEnroe. Ecco chi sono i tennisti che compongono la squadra:

Taylor Fritz (n°4)

Ben Shelton (n°6)

Tommy Paul (n°14)

Frances Tiafoe (n°17)

Francisco Cerundolo (n°19)

João Fonseca (n°44)

Cobolli: “Sarà speciale, non vedo l’ora”

Per Cobolli, che già lo scorso anno aveva fatto parte del Team Europe come riserva, sarà la prima apparizione da titolare: “La Laver Cup è uno degli eventi più emozionanti del nostro sport”, ha detto. È stato incredibile farne parte lo scorso anno, ed era il mio obiettivo giocare anche quest’anno. Essere convocato nella squadra e competere per il team Europa sarà davvero speciale, non vedo l’ora”.

Come e quando nasce la Laver Cup

Promossa anche da campioni come Roger Federer – che proprio in quella competizione ha dato il suo addio al tennis nel 2022 – la Laver Cup è nata nel 2017 in onore di Rod Laver, l’unico tennista ad aver mai vinto – nel 1969 – tutti e quattro gli Slam nello stesso anno nell’Era Open (iniziata nella primavera del 1968).

I primi quattro successi sono targati team Europe mentre il team World ha trionfato nelle edizioni del 2022 e del 2023, prima di cedere nuovamente lo scettro un anno fa. “Vincere la Laver Cup è sempre una sfida, e quest’anno non sarà diverso. La nostra squadra ha il talento, l’esperienza e la fame per difendere il titolo”, ha detto Noah. Con Agassi che lancia la sfida: “Sono eccitato sulla squadra che abbiamo, siamo pronti a sfidare il formidabile team Europe”.