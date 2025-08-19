Wta Cincinnati 2025, Paolini sconfitta in finale da Swiatek

Niente da fare per Jasmine Paolini nella finale del torneo Wta Cincinnati 2025: l’italiana è stata battuta da Iga Swiatek. La tennista polacca, terza testa di serie del tabellone, si è imposta con il punteggio di 7-5, 6-4 in 1h40′ di gioco.

La finale di Cincinnati tra Paolini e Swiatek

Paolini, prima italiana a raggiungere una finale a Cincinnati, era partita alla grande arrivando a condurre 3-0 nel primo set, ma la Swiatek ha reagito con veemenza portandosi sul 5-3. L’azzurra è riuscita a strappare il servizio alla rivale per pareggiare sul 5-5, ma la numero tre al mondo è riuscita a chiudere il primo set in 56 minuti. L’ottavo ace della partita ha dato a Swiatek un vantaggio di 5-3 nel secondo set e sebbene l’azzurra è riuscita a strappare due volte il servizio portandosi sul 5-4 la polacca è riuscita a chiudere la partita e a conquistare il suo 24° titolo in singolare.

Another Jewel in Her Crown! 👑🏆



Iga Swiatek defeats Paolini 7-5, 6-4 to take home the Cincinnati Open title for the first time!#CincyTennis pic.twitter.com/crZE4FvvYb — wta (@WTA) August 19, 2025

“Questa stagione non è stata facile”, ha detto Swiatek. “Ho avuto margini di miglioramento. Non è facile vincere i tornei quando tutti si aspettano che tu lo faccia“. ”Durante gli scambi mi sentivo bene in campo“, ha commentato invece Paolini. ”I servizi hanno fatto la differenza. Quando aveva bisogno di un ace, lo realizzava”. “È stato sicuramente un torneo positivo per me”, ha aggiunto la tennista toscana. “Non è stato abbastanza, ovviamente. Devo solo migliorare”. “Sono state due settimane straordinarie, dopo un periodo difficile per me”, ha detto ancora Paolini che nel suo discorso ha ringraziato Tathiana Garbin, capitano di Billie Jean King Cup e la Federazione Italiana: “Mi ha supportato per queste settimane e per tutto l’anno. Sono venuta qui senza coach, ma attraverso la Federazione è con me Federico Gaio”.

Iga Swiatek e Jasmine Paolini (Photo by Ian Johnson/Icon Sportswire) (Icon Sportswire via AP Images)

La classifica di Paolini e Swiatek dopo Cincinnati

Paolini è stata la prima donna italiana a raggiungere la finale a Cincinnati. Da quando si è qualificata al Cincinnati Open nel 2023 ha raggiunto due finali di singolare in un torneo del Grande Slam (Roland Garros e Wimbledon 2024), ha vinto un titolo di doppio al Roland Garros 2025 e una medaglia d’oro olimpica. Nel 2025 l’azzurra è la quarta giocatrice ad aver ottenuto 20 o più vittorie nei tornei WTA 1000, insieme a Aryna Sabalenka, Mirra Andreeva e Swiatek. Dopo la sconfitta nella finale di Cincinnati Jasmine Paolini salirà al numero 8 del ranking, mentre la trionfatrice diventerà la numero due al mondo.

Il Cincinnati Open è considerato un torneo di preparazione per gli US Open 2025, che iniziano domenica a New York. Negli ultimi due anni, sia i campioni maschili che quelli femminili del Cincinnati Open hanno vinto il torneo del Grande Slam finale dell’anno. Carlos Alcaraz ha vinto la finale maschile lunedì, quando Jannik Sinner si è ritirato per malattia durante il primo set.