Giornata storica per il tennis azzurro con le semifinali di Lorenzo Musetti e Jannik Sinner

Venerdì 6 giugno 2025 si preannuncia una giornata storica per il tennis italiano al Roland Garros, con ben due azzurri in campo nelle semifinali del torneo maschile: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Inoltre, Sara Errani e Jasmine Paolini scenderanno in campo per la semifinale del doppio femminile. Ecco il programma dettagliato della giornata, con orari, canali TV e piattaforme streaming per non perdere neanche un momento.

Programma delle Semifinali Maschili – Venerdì 6 Giugno 2025

Court Philippe Chatrier:

Musetti-Alcaraz, i precedenti

Lorenzo Musetti affronta Carlos Alcaraz per la terza volta in questa stagione, dopo le sfide di Monte-Carlo e Roma, entrambe vinte dallo spagnolo. Il bilancio complessivo è favorevole ad Alcaraz, con 5 vittorie su 6 incontri.

Sinner-Djokovic, i precedenti

Jannik Sinner e Novak Djokovic si incontrano per la nona volta, con un bilancio in perfetta parità: 4 vittorie ciascuno. Sinner ha vinto gli ultimi tre confronti, inclusa la semifinale dell’Australian Open 2024.

Semifinale Doppio Femminile – Errani/Paolini in Campo

Court Simonne Mathieu:

Non prima delle ore 13:00: Sara Errani / Jasmine Paolini [2] vs Mirra Andreeva / Diana Shnaider [4]

Le azzurre Errani e Paolini, teste di serie numero 2, affronteranno la coppia russa Andreeva/Shnaider per un posto in finale.

Des titres à décerner et les demi-finales du tableau messieurs à disputer, voici ce qu’il vous attend attend demain ⤵️#RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2025

Dove vedere il Roland Garros in tv e in streaming

Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta su:

TV: Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky)

Streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Non è prevista una trasmissione in chiaro; l’accesso è riservato agli abbonati delle piattaforme indicate.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata