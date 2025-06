Le azzurre si impongono 6-0, 6-1 sulla coppia Andreeva-Shnaider

Al Roland Garros 2025 Sara Errani e Jasmine Paolini si sono qualificate per la finale del doppio femminile, nella seconda prova stagionale dello Slam, in corso sui campi in terra battuta di Parigi. Le due azzurre sono reduci dalla vittoria agli Internazionali d’Italia nelle scorse settimane.

Vittoria schiacciante

Le azzurre, seconde favorite del seeding, hanno travolto in due set con il punteggio di 6-0, 6-1, in poco più di un’ora di gioco, Mirra Andreeva e Diana Shnaider, quarte favorite del seeding, nel replay del match che ha assegnato l’oro olimpico la scorsa estate. In finale Errani e Paolini affronteranno la coppia formata dalla kazaka Anna Kalinina e dalla serba Aleksandra Krunic, che nell’altra semifinale si sono imposte in rimonta per 6-7(5) 6-3 7-5, dopo una maratona di oltre due ore e tre quarti, sulla formazione composta dalla norvegese Ulrikke Eikeri e dalla giapponese Eri Hozumi.

