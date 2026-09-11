Salsicciotto d'Oro 2026, a Venezia la premiazione dei vincitori

Il Salsicciotto d’Oro 2026 ha i suoi vincitori. Venerdì 11 settembre al Lido di Venezia c’è stata la cerimonia alla presenza della madrina Greta Scarano. La Giuria presieduta da Alfonso Catalano ha assegnato il Salsicciotto d’Oro a Agostino Fabio per la foto che ritrae Sydney Sweeney e Scooter Braun in gondola: la paparazzata più interessante e tempestiva del Festival. Salsicciotto d’Argento a Johnny Dalla Libera, per la foto più originale e d’impatto scattata nei momenti ufficiali del Festival: Greta Scarano sola sulla scalinata davanti al muro dei fotografi. Salsicciotto speciale e una fotografia di Daniele Venturelli alla madrina Greta Scarano, che ha ricambiato regalando a tutti i fotografi una bandiera italiana autografata, per ringraziare chi racconta il cinema italiano e l’Italia nel mondo. Il Salsicciotto d’Oro è un premio fotografico semiserio, satirico e goliardico, giunto alla quarta edizione. Un premio ai fotografi dato dai fotografi, che ogni anno alla Mostra del Cinema celebra gli scatti più succulenti del Festival. In palio non c’è denaro: c’è un salame vero, da affettare con orgoglio.