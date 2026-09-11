Torino, Reale Foundation sostiene Breast Unit Cottolengo: "All'avanguardia e per tutti"

Due nuovi mammografi digitali di ultima generazione entrano nella Breast Unit dell’Ospedale Cottolengo di Torino, rafforzando un percorso di prevenzione, diagnosi e cura che già oggi rappresenta un punto di riferimento per il territorio. L’investimento è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra la Piccola Casa della Divina Provvidenza, più comunemente conosciuta come il ‘Cottolengo’, dal nome del suo Fondatore, e Reale Foundation, unite da valori comuni e dall’obiettivo di rendere la diagnosi senologica sempre più tempestiva e accurata. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza di numerose istituzioni, del Direttore Generale dell’Ospedale Cottolengo, Avv. Gian Paolo Zanetta, della Direttrice Generale di Reale Foundation, Virginia Antonini, e di Padre Carmine Arice, Padre Generale della Piccola Casa della Divina Provvidenza.