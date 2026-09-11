Figc, Malagò: "Mia elezione regolare e valida"

A margine del convegno “Il tempo delle donne” alla Triennale di Milano, Giovanni Malagò, presidente della Figc, ha affrontato lo stato della nazionale e le controversie che hanno accompagnato la sua elezione. Sulle convocazioni di Mancini, Malagò ha dichiarato: “Fiducia ci deve essere e ci manca solo che non ci sia. Mi sembra anche che ci sia energia, positività, poi è tutto da dimostrare sul campo”. Ha poi osservato la presenza di molti giovani talenti: “Gli italiani non sono poi così tanti numericamente parlando, però stanno facendo molto bene in questo inizio di campionato. E poi ci sono anche italiani di doppia nazionalità, mi fa piacere che hanno scelto di stare con noi”. Sulla sua elezione a presidente della Figc, Malagò ha riconosciuto le resistenze incontrate: “La mia elezione è stata regolare e valida, ma contrastata da opposizioni. Conosco bene la situazione, però il nuovo corso è stato osteggiato prima delle elezioni, durante le elezioni e subito dopo”. Ha sottolineato il suo approccio al dialogo: “Da molti anni sono abituato a dialogare con persone che hanno posizioni diverse. Sono rappresentante della società civile, faccio tutto questo da volontario e sono eletto, non sono mai stato nominato. Difendo il mondo dello sport e il mondo del calcio”.