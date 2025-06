Si tratta del nono confronto tra il numero uno del mondo e il tennista serbo

Il Roland Garros 2025 è entrato nel vivo, e uno degli incontri più attesi è la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Il match si disputerà venerdì 6 giugno 2025, con orario di inizio da definire sul Philippe Chatrier.

Dove vedere Sinner-Djokovic in TV e streaming

In Italia, l’incontro sarà trasmesso in diretta su Eurosport, visibile sui canali Sky Sport Tennis (210 e 211) e in streaming su Sky Go, Now TV, Discovery+ e Tennis TV.

Quando si giocherà la semifinale Sinner-Djokovic

Data : Venerdì 6 giugno 2025

Orario : da definire

Luogo : Stade Roland Garros, Parigi

Superficie: Terra battuta

Percorsi verso la semifinale

Jannik Sinner : Il numero 1 del mondo ha raggiunto la semifinale con una vittoria convincente su Alexander Bublik (6-1, 7-5, 6-0) . Sinner in questo torneo non ha perso neanche un set e ha vinto le ultime tre sfide dirette contro Djokovic .

Novak Djokovic: Il serbo ha invece superato il tedesco Alexander Zverev in quattro set (4-6, 6-3, 6-2, 6-4). Questa vittoria gli ha permesso di raggiungere la sua 51ª semifinale in un torneo del Grande Slam

Statistiche e curiosità

Sinner è il primo italiano a raggiungere sei semifinali di Grand Slam.

Djokovic è a caccia del suo 25° titolo Major, un record che già detiene e che andrebbe ulteriormente a consolidare.

Pronostico e aspettative

Con un Sinner in forma straordinaria e un Djokovic sempre competitivo, questa semifinale promette di essere un incontro emozionante. I bookmakers vedono favorito il numero uno del mondo con i tifosi italiani sperano in una finale tutta azzurra, con Lorenzo Musetti (vincitore nei quarti di finale sull’americano Tiafoe) che affronterà Carlos Alcaraz nell’altra semifinale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata