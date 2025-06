Il match è la rivincita della semifinale degli Internazionali d'Italia

IN AGGIORNAMENTO Lorenzo Musetti, attuale numero 7 del ranking Atp, è sceso in campo nella prima delle due semifinali del Roland Garros 2025, contro il numero 2 del mondo Carlos Alcaraz.

Il tennista azzurro ha vinto il primo set con il punteggio di 6-4, con un break nell’ultimo e decisivo gioco del set. Il secondo, molto combattuto, è invece appannaggio di Alcaraz per 7-6. Sotto 2-1 e servizio Alcaraz, Musetti recupera un break riportandosi in parità. Ma lo spagnolo ne conquista un altro all’11esimo game portandosi sul 6-5. Anche in questo caso Musetti non si disunisce e fa l’immediato contro-break, portando lo spagnolo al tie-break, che si chiude però 7-3 per Alcaraz.

Il terzo set vola via veloce, Musetti non regge il contraccolpo del tie-break perso e Alcaraz scappa subito sul 5-0. Per l’azzurro anche noie fisiche, il set senza storia si chiude 6-0.

Musetti incanta anche Dustin Hoffman: il ‘wow’ dell’attore sugli spalti

Dustin Hoffman non sbaglia un film e neanche a quali incontri spettacolari di tennis voler assistere dagli spalti. Il celebre attore statunitense non ha voluto perdersi la semifinale del Roland Garros tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz. Nel corso del nono game ha applaudito ad un colpo vincente di Musetti, un potente dritto ad incrociare, e si è fatto scappare un eloquente ‘wow’ immortalato dalle telecamere ufficiali del torneo.

Musetti fa impazzire tutti: incanta anche Dustin Hoffman 😍😮 Guarda la semifinale su Eurosport 1 e @discoveryplusit 🖥️#EurosportTENNIS #RolandGarros pic.twitter.com/fY77P77fQ9 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) June 6, 2025

La storica semifinale

Un match storico, perché l’Italia non aveva due italiani contemporaneamente in semifinale nello Slam parigino da 65 anni, dai tempi di Pietrangeli e Sirola, e non era quindi mai accaduto nell’era open. Nell’altra semifinale il numero 1 del mondo Jannik Sinner affronterà questa sera il campione serbo Novak Djokovic, arrivato a questo traguardo dopo un grande match contro il numero 3, il tedesco Zverev.

Un match molto atteso

La semifinale tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz al Roland Garros 2025 è una delle partite più attese di questa edizione del torneo parigino. Un match che promette emozioni forti, mettendo di fronte due dei giocatori più in forma nel circuito Atp e che rappresenta un vero e proprio scontro generazionale e stilistico. I due tennisti sono al terzo incontro in poche settimane dopo le sfide in finale a Monte Carlo e in semifinale a Roma che hanno visto trionfare, in entrambi i casi, il tennista spagnolo.

Percorso verso la semifinale

Lorenzo Musetti: Il talento italiano ha conquistato il pubblico con un gioco fluido e aggressivo, superando avversari di grande esperienza. Nel quarto di finale ha battuto Francis Tiafoe un avversario di rilievo, dimostrando grande solidità mentale e fisica.

Il talento italiano ha conquistato il pubblico con un gioco fluido e aggressivo, superando avversari di grande esperienza. Nel quarto di finale ha battuto un avversario di rilievo, dimostrando grande solidità mentale e fisica. Carlos Alcaraz: La giovane stella spagnola, ormai passato da promessa a certezza del tennis mondiale, arriva a questa semifinale dopo un percorso fatto di vittorie convincenti e prestazioni di alto livello. Netta la vittoria nei quarti contro Paul eliminato con il punteggio di 6-0, 6-1, 6-4. Alcaraz punta a conquistare il suo secondo titolo al Roland Garros.

Statistiche e curiosità

Musetti è alla sua seconda semifinale in un torneo del Grande Slam, dopo la semifinale dello scorso anno a Wimbledon. Il carrarino è particolarmente a suo agio sulla terra rossa dove quest’anno ha già disputato una semifinale a Madrid, una finale a Monte Carlo e una semifinale a Roma.

è alla sua seconda semifinale in un torneo del Grande Slam, dopo la semifinale dello scorso anno a Wimbledon. Il carrarino è particolarmente a suo agio sulla terra rossa dove quest’anno ha già disputato una semifinale a Madrid, una finale a Monte Carlo e una semifinale a Roma. Alcaraz è attualmente uno dei giocatori più in forma sulla terra rossa, e dopo la vittoria dello scorso anno è sicuramente uno dei favoriti per il titolo.

Pronostico e aspettative

Il match promette spettacolo: Musetti potrà contare sul tifo degli appassionati italiani, mentre Alcaraz cercherà di confermare il suo status di astro nascente del tennis mondiale. Sarà una partita equilibrata, dove la forma fisica e la gestione mentale dei momenti cruciali faranno la differenza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata