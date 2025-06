Terzo confronto nelle ultime settimane dopo le sfide a Montecarlo e Roma

La semifinale tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz al Roland Garros 2025 è una delle partite più attese di questa edizione del torneo parigino. Un match che promette emozioni forti, mettendo di fronte due dei giocatori più in forma nel circuito ATP e che rappresenta un vero e proprio scontro generazionale e stilistico. I due tennisti sono al terzo incontro in poche settimane dopo le sfide in finale a Monte Carlo e in semifinale a Roma che hanno visto trionfare, in entrambi i casi, il tennista spagnolo.

Quando giocano Musetti e Alcaraz

La partita è programmata per venerdì 6 giugno 2025, con inizio da definire in base anche alla scelta sull’altra semifinale tra Sinner e Djokovic. L’incontro si svolgerà presso lo storico Philippe Chatrier dello Stade Roland Garros, sull’amata terra battuta che da sempre caratterizza questo prestigioso torneo.

Dove vedere la partita in TV e streaming

In Italia, la sfida Musetti-Alcaraz sarà trasmessa in diretta esclusiva da Eurosport, canale ufficiale dello Slam parigino, disponibile su Sky Sport Tennis (canali 210 e 211). Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming su piattaforme come Dazn, Sky Go, Now TV, Discovery+ e Tennis TV, così da non perdere nemmeno un momento dell’azione.

Percorso verso la semifinale

Lorenzo Musetti: Il talento italiano ha conquistato il pubblico con un gioco fluido e aggressivo, superando avversari di grande esperienza. Nel quarto di finale ha battuto Francis Tiafoe un avversario di rilievo, dimostrando grande solidità mentale e fisica.

Il talento italiano ha conquistato il pubblico con un gioco fluido e aggressivo, superando avversari di grande esperienza. Nel quarto di finale ha battuto un avversario di rilievo, dimostrando grande solidità mentale e fisica. Carlos Alcaraz: La giovane stella spagnola, ormai passato da promessa a certezza del tennis mondiale, arriva a questa semifinale dopo un percorso fatto di vittorie convincenti e prestazioni di alto livello. Netta la vittoria nei quarti contro Paul eliminato con il punteggio di 6-0, 6-1, 6-4. Alcaraz punta a conquistare il suo secondo titolo al Roland Garros.

Statistiche e curiosità

Musetti è alla sua seconda semifinale in un torneo del Grande Slam, dopo la semifinale dello scorso anno a Wimbledon. Il carrarino è particolarmente a suo agio sulla terra rossa dove quest’anno ha già disputato una semifinale a Madrid, una finale a Monte Carlo e una semifinale a Roma.

è alla sua seconda semifinale in un torneo del Grande Slam, dopo la semifinale dello scorso anno a Wimbledon. Il carrarino è particolarmente a suo agio sulla terra rossa dove quest’anno ha già disputato una semifinale a Madrid, una finale a Monte Carlo e una semifinale a Roma. Alcaraz è attualmente uno dei giocatori più in forma sulla terra rossa, e dopo la vittoria dello scorso anno è sicuramente uno dei favoriti per il titolo.

Pronostico e aspettative

Il match promette spettacolo: Musetti potrà contare sul tifo degli appassionati italiani, mentre Alcaraz cercherà di confermare il suo status di astro nascente del tennis mondiale. Sarà una partita equilibrata, dove la forma fisica e la gestione mentale dei momenti cruciali faranno la differenza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata