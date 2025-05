Strada in salita per Jasmine Paolini, fresca vincitrice degli Internazionali d'Italia 2025

La missione di Jannik Sinner è iniziata. Non sarà un percorso ‘estremo’ quello che lo attende a Parigi. Ma il tracciato che il tabellone del Roland Garros gli ha riservato a non è comunque dei più semplici da affrontare.

Chi incontrerà Jannik Sinner

Niente paura ma il numero uno del ranking, intenzionato dopo il suo più che positivo rientro agli Internazionali di Roma a puntare alla conquista dello secondo slam stagionale, avrà sul suo cammino nel tabellone del Roland Garros 2025 avversari che non gli risparmieranno qualche difficoltà di troppo. Finito in alto nel lato del suo grande amico inglese Jack Draper, testa di serie numero 5, Sinner può trovarsi in semifinale il tedesco Alexander Zverev, finalista 2024, oppure il serbo Novak Djokovic, 38 anni in fase calante ma comunque vincitore lo scorso anno della medaglia oro olimpica proprio a Parigi. Non proprio il massimo ma le scalate sono belle proprio perché complicate, proprio come piace all’altoatesino.

Le trappole in verità si insinuano fin dai primi turni: Sinner debutterà con il padrone di casa Arthur Rinderknech con cui vanta un 2-1 nei tre precedenti (il transalpino lo eliminò nei 16mi all’Atp di Lione nel 2021) e al secondo turno contro un altro francese Richard Gasquet (all’ultimo torneo della sua carriera).

A seguire l’altoatesino potrà trovare sulla sua strada Davidovich Fokina o Lehecka, e agli ottavi un osso duro come Arthur Fils, numero 14 del ranking, altro francese in costante ascesa. Insomma, rispetto al percorso avuto agli Internazionali, dove si presentava con una serie di interrogativi per via dei tre mesi di stop legati alla squalifica per doping, stavolta la scalata verso la possibile finale appare molto più ardua e complessa.

Chi incontrerà Carlos Alcaraz

Non sembra invece difficoltosa la strada che si troverà davanti Carlos Alcaraz. Il numero 2 della classifica e fresco vincitore a Roma, inserito dalla parte opposta del tabellone di Jannik, al primo turno incontrerà una vecchia gloria come Kei Nishikori, poi Marozsan o Luca Nardi al secondo turno, che qualche fastidio potrebbero darglielo, Agli ottavi se la vedrà con Ben Shelton o Stefanos Tsitsipas mentre ai quarti possibile incrocio con Casper Ruud o Tommy Paul. In semifinale uno tra Fritz e Lorenzo Musetti, altra attesa stella azzurra.

C’è Holger Rune sul cammino del carrarino, che a Parigi si presenterà da numero 8 del ranking. Inserito nel terzo quarto della parte bassa del tabellone la seconda forza del team Italia affronterà al debutto un giocatore proveniente dalle qualificazioni, con l’ipotetico incrocio al terzo round contro l’americano Brandon Nakashima (n.28 del seeding). Agli ottavi il danese testa di serie numero 10 e inserito nella stessa parte di tabellone del californiano Taylor Fritz.

Presente tra le fila azzurre anche Luciano Darderi che se la vedrà contro l’altro americano Sebastian Korda (n.23 del seeding).

Il tabellone degli azzurri

Questi gli altri accoppiamenti degli azzurri:

Flavio Cobolli inzierà con un qualificato,

Matteo Arnaldi con Felix Auger-Aliassime,

Lorenzo Sonego con Ben Shelton,

Mattia Bellucci con Jack Draper,

Luca Nardi con Marozsan

Francesco Passaro con Jesper De Jong.

Il tabellone donne

In campo femminile Jasmine Paolini, l’azzurra numero 4 del ranking e fresca vincitrice degli Internazionali d’Italia, se la vedrà al primo turno con la cinese Yue Yuan, 26 anni, numero 62 nel ranking Wta. ‘Jas’, in gara anche nel doppio con Sara Errani, ai quarti potrebbe incontrare la campionessa in carica Iga Swiatek e in semifinale Aryna Sabalenka. Un tabellone davvero da brividi.

Per Lucia Bronzetti c’è l’ostacolo russo Ekaterina Aleksandrova mentre Elisabetta Cocciaretto inizia con una qualificata. L’Italtennis che ha stregato Roma punta a conquistare Parigi con una squadra più he mai competitiva che deve però rinunciare a Matteo Berrettini, ancora out per il solito problema agli addominali. Altra sosta ai box per il romano che tornerà sull’erba, la sua superficie preferita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata