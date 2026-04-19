Cile, 500 fan trasformano Santiago in una galassia di Star Wars

I fan di Star Wars si sono riuniti sabato per la terza edizione della “Parata delle Galassie,” un evento con una varietà di cosplayer che hanno mostrato i loro migliori costumi lungo un viale principale nel centro di Santiago. L’evento si svolge nel mese in cui si celebra la saga, in onore del 4 maggio, noto come Star Wars Day. In questa data, i fan della saga si salutano con la frase tradizionale “Che il quarto sia con voi”, un gioco di parole sulla battuta iconica dei film: “Che la forza sia con voi”. Uno dei personaggi preferiti del fandom cileno della saga è Mando, il personaggio principale di The Mandalorian, interpretato dall’attore cileno Pedro Pascal. Secondo gli organizzatori, circa 500 persone hanno marciato lungo un percorso di 2 chilometri.