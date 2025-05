Il primo turno di italiani e italiane e i possibili accoppiamenti nei quarti, semifinali e finale

Si è svolto oggi 22 maggio il sorteggio del Roland Garros 2025, secondo Slam della stagione di tennis. Jannik Sinner, attuale numero uno del mondo, guida il seeding maschile, seguito da Carlos Alcaraz. Nel torneo femminile, Aryna Sabalenka è la testa di serie numero uno, con Jasmine Paolini, fresca vincitrice degli Internazionali d’Italia, al quarto posto del seeding. Ecco il tabellone maschile e femminile e le partite degli italiani.

Il tabellone maschile

Lato sinistro

Jannik Sinner (1) – Arthur Rinderknech

Terence Atmane – Richard Gasquet

Jiri Lehecka – Jordan Thompson

Qualificato – Alejandro Davidovich Fokina (26)

Andrey Rublev (17) – Qualificato

Qualificato – Adam Walton

Camilo Ugo Carabelli – Jaume Munar

Nicolas Jarry – Arthur Fils (14)

Alex De Minaur (9) – Laslo Djere

Alexander Bublik – James Duckworth

Qualificato – Qualificato

Alexandre Muller – Jakub Mensik (19)

Hubert Hurkacz (30) – Joao Fonseca

Pierre-Hugues Herbert – Benjamin Bonzi

Gael Monfils – Hugo Dellien

Mattia Bellucci – Jack Draper (5)

Alexander Zverev (3) – Learner Tien

Jesper de Jong – Francesco Passaro

Qualificato – Flavio Cobolli

Matteo Arnaldi – Felix Auger-Aliassime (29)

Francisco Cerundolo (18) – Gabriel Diallo

Marcos Giron – Tallon Griekspoor

Qualificato – Dusan Lajovic

Qualificato – Grigor Dimitrov (16)

Daniil Medvedev (11) – Cameron Norrie

Aleksandar Kovacevic – Emil Ruusuvuori

Jacob Fearnley – Stan Wawrinka

Christopher O’Connell – Ugo Humbert (22)

Denis Shapovalov (27) – Pedro Martinez

Qualificato – Bu Yunchaokete

Corentin Moutet – Qualificato

Mackenzie McDonald – Novak Djokovic (6)

Lato destro

Lorenzo Musetti (8) – Qualificato

Valentin Royer – Roberto Carballes Baena

Reilly Opelka – Rinky Hijikata

Mariano Navone – Brandon Nakashima (28)

Tomas Machac (21) – Quentin Halys

Miomir Kecmanovic – Sebastian Baez

Emilio Nava – Botic van de Zandschulp

Roberto Bautista Agut – Holger Rune (10)

Frances Tiafoe (15) – Roman Safiullin

Pablo Carreno Busta – Francisco Comesana

Jenson Brooksby – Jaime Faria

Luciano Darderi – Sebastian Korda (23)

Alex Michelsen (32) – Qualificato

Kamil Majchrzak – Hamad Medjedovic

Vit Kopriva – Thiago Monteiro

Daniel Altmaier – Taylor Fritz (4)

Casper Ruud (7) – Qualificato

Qualificato – Nuno Borges

Alejandro Tabilo – Arthur Cazaux

Yoshihito Nishioka – Alexei Popyrin (25)

Karen Khachanov (24) – Aleksandar Vukic

Sebastian Ofner – Jan-Lennard Struff

Marton Fucsovics – Tristan Schoolkate

Qualificato – Tommy Paul (12)

Ben Shelton (13) – Lorenzo Sonego

Hugo Gaston – Qualificato

Qualificato – Qualificato

Tomas Martin Etcheverry – Stefanos Tsitsipas (20)

Giovanni Mpetshi Perricard – Zizou Bergs

Qualificato – Damir Dzumhur

Fabian Marozsan – Luca Nardi

Kei Nishikori – Carlos Alcaraz (2)

I possibili avversari di Jannik Sinner al Roland Garros 2025

Sulla base di questi accoppiamenti, Jannik Sinner potrebbe incrociare il numero 5 del tabellone, Jack Draper, ai quarti di finale e uno tra Novak Djokovic e Alexander Zverev in semifinale. La sfida con Alcaraz possibile solo in finale.

I possibili avversari di Lorenzo Musetti al Roland Garros 2025

Lorenzo Musetti, invece, che giocherà nel primo turno contro un qualificato, potrebbe trovare Holger Rune agli ottavi di finale e Carlos Alcaraz in semifinale.

Il primo turno degli italiani al Roland Garros 2025

Jannik Sinner (1) vs Arthur Rinderknech (72)

Francesco Passaro (140) vs Jesper De Jong (87)

Flavio Cobolli (35) vs qualificato

Matteo Arnaldi (39) vs qualificato

Luca Nardi (94) vs Fabian Maroszan (61)

Lorenzo Sonego (44) vs Ben Shelton (13)

Mattia Bellucci (68) vs Jack Draper (5)

Lorenzo Musetti (8) vs qualificato/lucky loser

Luciano Darderi (45) vs Sebastian Korda (23)

Il tabellone femminile

Lato sinistro

Aryna Sabalenka (1) – Kamilla Rakhimova

Qualificata – Jil Teichmann

Danielle Collins – Jodie Burrage

Olga Danilovic – Leylah Fernandez (27)

Clara Tauson (22) – Magda Linette

Arantxa Rus – Camila Osorio

Petra Kvitova – Viktorija Golubic

Qualificata – Amanda Anisimova (16)

Diana Shnaider (11) – Qualificata

Dayana Yastremska – Destanee Aiava

Qualificata – Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah

Mayar Sherif – Liudmila Samsonova (19)

Peyton Stearns (28) – Eva Lys

Qualificata – Lulu Sun

Alexandra Eala – Emiliana Arango

Anastasia Pavlyuchenkova – Qinwen Zheng (8)

Jasmine Paolini (4) – Yuan Yue

Ajla Tomljanovic – Maya Joint

Qualificata – Sorana Cirstea

Anastasia Potapova – Linda Noskova (29)

Donna Vekic (18) – Anna Blinkova

Caroline Garcia – Bernarda Pera

Laura Siegemund – Anna Bondar

Zeynep Sonmez – Elina Svitolina (13)

Elena Rybakina (12) – Belinda Bencic

Iva Jovic – Renata Zarazua

Caroline Dolehide – Greet Minnen

Polina Kudermetova – Jelena Ostapenko (21)

Qualificata – Jaqueline Cristian

Kimberly Birrell – Emma Raducanu

Wang Xinyu – Rebecca Šramková

Iga Świątek (5) – Qualificata

Lato destro

Mirra Andreeva (6) – Cristina Bucsa

Suzan Lamens – Ashlyn Krueger

Katie Volynets – Qualificata

Qualificata – Yulia Putintseva (32)

Daria Kasatkina (17) – Katerina Siniakova

Leolia Jeanjean – Irina-Camelia Begu

Elena-Gabriela Ruse – Mccartney Kessler

Naomi Osaka – Paula Badosa (10)

Karolina Muchova (14) – Alycia Parks

Elsa Jacquemot – Maria Sakkari

Elina Avanesyan – Anhelina Kalinina

Lois Boisson – Elise Mertens (21)

Magdalena Frech (25) – Ons Jabeur

Qualificata – Marketa Vondrousova (3)

Qualificata – Ann Li

Anca Todoni – Jessica Pegula (2)

Madison Keys (7) – Qualificata

Qualificata – Katie Boulter

Yanina Wickmayer – Victoria Azarenka

Varvara Gracheva – Sofia Kenin (31)

Beatriz Haddad Maia (23) – Hailey Baptiste

Qualificata – Moyuka Uchijima

Diane Parry – Robin Montgomery

Jessica Bouzas Maneiro – Emma Navarro (9)

Barbora Krejcikova (15) – Tatjana Maria

Veronika Kudermetova – Viktoriya Tomova

Qualificata – Elisabetta Cocciaretto

Lucia Bronzetti – Ekaterina Alexandrova (20)

Anna Kalinskaya (30) – Marie Bouzkova

Sonay Kartal – Erika Andreeva

Chloé Paquet – Qualificata

Olivia Gadecki – Coco Gauff (2)

Le possibili avversarie di Jasmine Paolini al Roland Garros 2025

Sorteggio sfortunato per Jasmine Paolini, testa di serie numero 4 del seeding femminile. L’azzurra, che incontrerà al primo turno la cinese Yuan, è stata pescata dall’urna nello stesso lato della campionessa in carica Iga Swiatek e della numero 1 del mondo, Aryna Sabalenka. Potrebbe incontrare la prima ai quarti e la seconda in semifinale.

Il primo turno delle italiane al Roland Garros 2025

Questo il primo turno per le italiane al Roland Garros 2025:

Jasmine Paolini (4) vs Yuan Yue (62)

(4) vs Yuan Yue (62) Lucia Bronzetti (54) vs Ekaterina Alexandrova (20)

(54) vs Ekaterina Alexandrova (20) Elisabetta Cocciaretto (81) vs qualificata

Roland Garros 2025, quando inizia

Il Roland Garros 2025 si svolgerà dal 25 maggio all’8 giugno. Le partite inizieranno ogni giorno alle ore 11:00, con sessioni serali sul Court Philippe-Chatrier non prima delle ore 20:15. Le semifinali femminili sono previste per il 5 giugno, quelle maschili per il giorno successivo. La finale del singolare femminile sarà il 7 giugno, quella del singolare maschile l’8 giugno.

Roland Garros 2025, dove vederlo

In Italia, il torneo sarà trasmesso in diretta su Eurosport e Discovery+. Sui canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 (disponibili su Sky e Dazn) saranno trasmessi i match principali, compresi quelli dei tennisti italiani. Discovery+, invece, offrirà in streaming la diretta integrale di oltre 900 partite dai 16 campi del torneo parigino.

