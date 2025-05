L'azzurro sconfitto per 7-6 (7-5), 6-1 in un'ora e 45 minuti di gioco

Jannik Sinner si arrende nella finale degli Internazionali d’Italia 2025 a Roma contro Carlos Alcaraz: lo spagnolo vince il titolo in due set con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-1 in un’ora e 45 minuti di gioco. Niente doppietta azzurra dunque dopo la vittoria nel tabellone femminile di Jasmine Paolini e il trionfo di Errani-Paolini nel doppio femminile. Lo spagnolo, numero 3 del ranking, ha fatto perdere a Sinner l’imbattibilità che durava da 26 incontri, e fallisce anche la chance di riportare in Italia il titolo degli Internazionali, che manca da 49 anni (Adriano Panatta nel 1976). Per Alcaraz è il primo successo a Roma e il 19mo titolo in carriera nel circuito Atp.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata