Battuta la statunitense Coco Gauff

Agli Internazionali di Roma 2025 Jasmine Paolini ha vinto il torneo singolare femminile. L’azzurra 29enne si è imposta con il punteggio di 6-4 6-2 sulla statunitense Coco Gauff, numero 3 del ranking, dopo un’ora. Paolini ha vinto al cospetto del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presente tra il pubblico.

Si tratta del terzo torneo in singolare vinto in carriera dalla toscana che è la giocatrice più anziana ad aver vinto il suo primo titolo nel singolare femminile agli Internazionali d’Italia durante l’Era Open.

La gioia di Paolini: “Non mi sembra vero”

“Non mi sembra vero. E’ incredibile avere questo trofeo tra le mani, sono emozionatissima. Un grazie al mio team, alla mia famiglia, a qualche amico lassù sugli spalti che mi supporta sempre è grazie a loro se abbiamo questa coppa tra le mani”. Così Jasmine Paolini sul Centrale del Foro Italico dopo aver ricevuto il trofeo. “Un grazie al pubblico che è stato speciale. E’ un sogno essere qua, sono venuta qui da bambina a vedere questo torneo e pensare di alzare questa coppa magari non era neanche nei miei sogni. Grazie per il sostegno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla fine dell’anno scorso siamo andati noi al Quirinale, questa volta siamo riusciti noi a portarlo al Foro Italico. Sono state due settimane da sogno ma non è ancora finita, domani abbiamo il doppio, non me lo sto scordando, bisogna rimanere concentrati. Spero che veniate domani un po’ prima (della finale tra Sinner e Alcaraz, ndr) perché abbiamo bisogno di voi, ci vediamo domani“, ha concluso, riferendosi alla finale di doppio che la vedrà protagonista con Sara Errani.

L’ultima vittoria azzurra nel 1985

Risaliva al 1985 con Raffaella Reggi vincitrice a Taranto, l’ultima volta che un’italiana vinceva gli Internazionali d’Italia nel singolare femminile.

I complimenti di Giorgia Meloni

“Complimenti a Jasmine Paolini per una vittoria straordinaria agli Internazionali di Roma. Un’impresa che entra nella storia dello sport italiano e rende orgogliosa tutta la Nazione”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

