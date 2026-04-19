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domenica 19 aprile 2026

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Stretto di Hormuz, il presidente del Parlamento iraniano: "Se non revocano il blocco, il traffico sarà limitato"

LaPresse
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In un intervento televisivo, il presidente del Parlamento iraniano, Mohammed Bagher Qalibafha, ha commentato lo stato dei negoziati di pace in vista della scadenza del cessate il fuoco, fissata per mercoledì, e la decisione dell’Iran di tornare a chiudere lo Stretto di Hormuz. “Da diversi giorni hanno bloccato lo Stretto di Hormuz… Che decisione sciocca e stupida… Questo è un altro loro errore. Se non revocano il blocco, il traffico nello Stretto di Hormuz sarà sicuramente limitato, non c’è dubbio”, ha affermato Ghalibaf.