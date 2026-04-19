Stretto di Hormuz, il presidente del Parlamento iraniano: "Se non revocano il blocco, il traffico sarà limitato"

In un intervento televisivo, il presidente del Parlamento iraniano, Mohammed Bagher Qalibafha, ha commentato lo stato dei negoziati di pace in vista della scadenza del cessate il fuoco, fissata per mercoledì, e la decisione dell’Iran di tornare a chiudere lo Stretto di Hormuz. “Da diversi giorni hanno bloccato lo Stretto di Hormuz… Che decisione sciocca e stupida… Questo è un altro loro errore. Se non revocano il blocco, il traffico nello Stretto di Hormuz sarà sicuramente limitato, non c’è dubbio”, ha affermato Ghalibaf.