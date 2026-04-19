Madonna sul palco del Coachella con Sabrina Carpenter, il ritorno dopo 20 anni

Madonna è tornata sul palco del Coachella 20 anni dopo la sua ultima esibizione al Festival della California. Assieme a lei Sabrina Carpenter. Le due artiste si sono esibite in un medley di brani che includeva “Vogue”, un nuovo pezzo inedito di Madonna e il suo classico del 1989 “Like A Prayer”. La superstar ha dichiarato di aver indossato gli stessi stivali, corsetto e giacca di Gucci che aveva sul palco del Coachella 20 anni fa, definendo la sua performance “un momento in cui il cerchio si è chiuso”.